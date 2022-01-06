طريقة عمل كريم الفازلين والقهوة المعجزة لتبيض البشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال

تبيض البشرة بالفازلين والقهوة هو من أهم وأفضل وسائل تفتيح البشرة بشكل طبيعي، حيث أن الفازلين والقهوة من أهم العناصر الطبيعية التي تستخدم في صناعة منتجات التجميل العالمية، وذلك بسبب احتواء كلا منهما على كمية وفيرة من المعادن الصحية اللازمة لتغذية البشرة بالكربوهيدرات والعناصر اللازمة لمنح البشرة الجمال الطبيعي، وتتميز تلك الوصفة بأنها آمنة تماما على البشرة حتى يمكن تطبيقها على الأطفال أيضا، فهي لا تحتوي على مواد كيمائية ضارة تضر مسام الجلد، كما تتميز تلك الوصفة أيضا بتوافر عنصري الفازلين والقهوة في كل منزل.

طريقة عمل كريم الفازلين والقهوة لتبيض البشرة

يمكن تطبيق تلك الوصفة في المنزل في أي وقت نظرا لتوافر هذه العناصر الطبيعية في جميع المنازل، ويمكن تنفيذ الوصفة كما يلي:

المكونات

ربع كوب من القهوة المطحونة.

3 ملاعق من الفازلين الطبي الأبيض.

2 ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة من الحليب السائل أو الزبادي.

ملعقة كبيرة من جيل الصبار.

طريقة التحضير

نقوم بتذويب الفازلين أولاً من خلال إدخاله في جهاز المايكروويف، أو يتم وضعه في إناء على النار حتى ينصهر.

في طبق أخر نقوم بتقليب جميع المكونات السابقة معا حتى تمام التجانس.

نقوم بإضافة الفازلين الذائب إلى خليط القهوة ونقلبهم معا

نقوم بتنظيف البشرة من أي مكياج أو كريمات أو مساحيق تجميل، لضمان وصول الماسك إلى أعماق مسام البشرة.

نقوم بفرد الخليط على الوجه والرقبة بالكامل.

نترك الخليط لمدة ساعة كاملة أو أكثر للحصول على نتائج رائعة.

نترك الخليط لمدة ساعة كاملة أو أكثر للحصول على نتائج رائعة. نقوم بفرك الخليط قبل غسله بحركات دائرية لطيفة، لتفتيح وتنشيط مسام البشرة.

نقوم بشطف الوجه والرقبة بالماء الفاتر.

نقوم بوضع كريم مرطب على البشرة.

تطبق الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول

على بشرة مشرقة وبيضاء ولامعة.

فوائد كريم الفازلين والقهوة للبشرة

يمتلك خليط الفازلين والقهوة الكثير من الفوائد الصحية التي تمنح البشرة التغذية الكاملة، ومن أهم فوائد هذا الماسك ما يلي: