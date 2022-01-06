الصابونة اليابانية.. طریقة عمل صابونة الأرز أقوى اختراع ياباني لبشرة ببياض الثلج وأصغر 10 سنوات

طريقة عمل صابونة الأرز ، یفضلھا الكثير من السیدات، سواء العربيات أو الأجنبيات، وتستخدم في الروتين اليومي للعناية بالبشرة، والحفاظ علیھا من الجفاف، ما یجعلھا المفضلة على الكثير من السيدات ھو المكونات الطبیعیة التي تتكون منھا الصابونة، وذلك لما تحتویھ من المعادن و الفيتامينات التي توجد في الأرز، والتي تساعد على رطوبة البشرة والحفاظ علیھا بمظهر شبابي، وبدون آثار سوف تقدم لكم من خلال ھذا المقال أھم الفوائد والوصفات لصابونة الأرز.

طریقة عمل صابونة الأرز

تعد من أفضل أنواع الصابون الذي أثار ضجة وانتشار كبیر جدا في الآونة الأخیرة في جمیع الأسواق،وتستخدم في التفتيح والترطيب، والقضاء على جمیع الآثار، وتوحید لون البشرة یدخل الأرز في صناعة الكثیرمن مستحضرات التجميل، لأنھ يحتوي على المعادن و الفیتامینات الوفيرة، غني بمضادات الأكسدة، ويمكن استبدال الغسول المعتاد بصابون الارز، وكثيراً من السيدات تفضل صنعھا في المنزل بدلا من شرائھا.

الصابونة اليابانية

من أفضل أنواع الصابون الأمن على البشرة وأمن على جميع الأعمال وجميع الفئات سواء السيدات الحوامل أو المرضعات أو

غبر ذلك، وفيما یلى سوف نتعرف على طريقة تحضير الصابونة.

المكونات:

صابونة جلسرين مبشورة.

½ كوب أرز.

1 كوب ماء.

1 كوب حليب.

كبسولتين من فتامين “ھـ”.

ملعقة كبيرة ماء الورد.

نقع الأرز داخل الحليب ويوضع داخل الثلاجة، ويجب تركھا لمدة لا تقل عن ساعتين.

يجب أن نتخلص من المياه التي توجد على الأرز، وضع الأرز والحليب في إناء كبير وعميق حتى يسع جميع المكونات

وضع المياه والحليب بالإضافة إلى الصابون المبشور على النار، من الضروري أن تكون النار هادئة مع التقليب حتى تذوب وتتجانس جميع المكونات.

بعد تصفية الأرز تماما من المياه، طحن الأرز في المطحنة جيدا حتى تحصلين على ملمس ناعم للأرز.

يجب أن نتأكد من أن الخليط المكون الماء والحليب والصابون المبشور بترد بشكل جيد، ثم نضيف عليه مسحوق الأرز، بالإضافة إلى ماء الورد وكبسولات فيتامين ھـ ويتم التقليب بملعقة مصنوعة من الخشب حتى لا تتفاعل المكونات معها.

نقوم بوضع جميع المكونات في قوالب السليكون ونتركه حتى بتشكل ويبرد تماماً

إخراج الصابون من القوالب، للحفاظ عليها أكبر فترة ممكنة يجب أن تضع الصابون في برطمان محكم يتم وضعه في الثلاج

طريقة تحضير الصابون الطبيعي للتفتيح السريع

طريقة عمل صابونة الأرز من أفضل أنواع الصابون الأمن والصحي جدا على جميع أنواع البشرة، إذا كنتِ ترغبين بنوع غسول يومي يمكنك استخدام الصابون الطبيعي