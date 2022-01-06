طريقة بطاطس الهاش براون بنصف كيلو بطاطس بس و الطعم لذيذة و هتعمليها في ١٠ دقائق فقط

يجب أن نشير في البداية أن هناك العديد من الأمهات في الوقت الحالي التي ترغب في عمل البطاطس في المنزل بالعديد من الطرق المختلفة والجديدة ايضا بعيدا عن جميع الطرق التقليدية حيت تعتبر البطاطس من الأكلات التي يفضلها العديد من الأشخاص ويرغبون في تناولها دائما فهي من الأكلات المفضلة لدي العديد من الأشخاص سواء كانوا كبار أو صغار كما تعتبر البطاطس من الأكلات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة بصورة كبيرة للغاية والتي تمد الجسم بالطاقة والحيوية كما يمكنكم عملها بالعديد من الطرق المختلفة سوف نقدم لكم أحدي هذه الطرق خلال السطور القادمة.

يمكنكم عمل هذا النوع من البطاطس بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:

حبّتان من البطاطس المُقشَّرتان.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة النقيّة.

حوالي رشة من مسحوق الشطّة.

بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من البابريكا.

وحوالي ملعقة صغيرة من الملح، وفلفل أسود حسب الرغبة.