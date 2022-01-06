طرق تكثيف وتطويل الرموش والحواجب في اسرع وقت بمكونات فى كل بيت و النتيجة سريعة جدا

هناك العديد من السيدات يعانون من تساقط الرموش والحواجب بسبب كبر السن أو بسبب نقص الفيتامين في الجسم، وهناك الكثير يبحثون عن وصفات لزيادة الرموش والحواجب بطريقة سليمة وصحيه وبكل سهولة بدون أي مجهود ونقوم باستخدام أشياء متوفر داخل المنزل مثل زيت الزيتون والبيض والثوم وماء البصل، معنا نقدم لكم أسهل طريقة لكثافة الرموش والحواجب.

زيت الزيتون

نقوم بوضع زيت الزيتون على الحواجب يوميا لمدة ساعة ثم نقوم بشطف الحواجب، ونقوم باستخدام زيت الزيتون للرموش باستخدام فرشة المسكرة، يوضع على الرموش لمدة ساعة ثم يشطف ونقوم باستخدام هذه الوصفة كل يوم لمدة أسبوعين.

زيت الخروع

يستخدم مثل زيت الزيتون بالضبط.

ماء البصل

حيث أن هذه الوصفة تكون من الوصفات المعروفة التي يمكنك أن تصنعها بكل سهولة حيث في البداية نقوم ببشر بصلة ونأخذ منها الماء ونقوم بوضعها على الحواجب لمدة نصف ساعة ثم نقوم بشطف الحواجب ونكررها يوميا لمدة عشر أيام، نقوم باستخدامه بالودانه القطنية او بسفنجة المكياج الرفيعة، وبهذه الطريقة سوف تحصل بعد فترة على حواجب كثيفة.

كثافة الحواجب والرموش

فيتامين E نقوم بتفريغ الفيتامين ويوضع على الحواجب مباشرتا ويوضع على الرموش باستخدام فرشة المسكرة كل يوم لمدة أسبوع ستلاحظ الفرق ويمكن ايضا استخدام الفيتامين على تطويل الشعر وكثافته بشكل سريع وفعال.

صفار البيضة

نقوم بوضع صفار البيضة في وعاء ونقوم بتقلب الصفار ثم نقوم باستخدام ودانة أو سفنجة رفيعة التي تستخدم في المكياج، يوضع على الحواجب لمدة نصف ساعة ثم يشطف ولكن لا يوضع على الرموش الحواجب فقط.

رسم الحواجب بالكحل

نقوم بوضع قلم الكحل في زيت الزيتون ونقوم برسم الحواجب كل يوم لمدة أسبوع ستلاحظ الفرق.

تعاني الكثير من النساء من فقدان الرموش والحواجب بسبب التقدم في السن أو نقص الفيتامينات في أجسادهن كما تبحث الكثير من النساء عن وصفات لزيادة الرموش والحواجب بشكل صحي ومريح نستخدم الأشياء المتوفرة في المنزل مثل زيت الزيتون والبيض والثوم وماء البصل ونعمل معنا لنوفر لك أسهل طريقة لتكثيف الرموش والحواجب.