أحمر رماني.. طريقة صبغ الشعر بالكركم والكركديه واحصلي على لون جذاب بدون صبغات ضارة

طريقة صبغ الشعر بالكركم والكركدية، يفضل في حالة الرغبة في صبغ الشعر بلون مختلف اللجوء إلى مواد طبيعية لا تحتوي على مواد كيميائية، مثل باقي الصبغات في صالونات الشعر الحريمي، وذلك للحفاظ على شعرك صحي وقوي وعدم تعرضه للإرهاق ومضاعفاته، فقد أصبح في الإمكان صبغ شعرك باستخدام المواد الطبيعية مثل الكركم والكركديه، للحصول على لون مميز وأنت بالبيت دون الحاجة إلى الخروج.

طريقة صبغ الشعر بالكركم والكركديه

يعتبر الكركم من المواد الطبيعية التي تصلح تماما لصبغ الشعر، مع إضافة بعض من المكونات سنتعرف عليها في السطور التالية:

المكونات

كوب من الحناء الطبيعية، ملعقتان كبيرتان من الكركم، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

الطريقة

قومي بمزج كلا من الحناء والكركم وزيت الزيتون جيدا حتى يصبح متجانس.

وبعد ذلك قسمي خصلات شعرك إلى أربع أجزاء.

ثم بعدها افردي عليه الخليط جيدا من الرأس إلى الأطراف.

اتركيه لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات مع لبس بونيه للحصول على أفضل النتائج.

وبعد ذلك اغسلي شعرك جيدا باستخدام الماء الفاتر والشامبو، وقومي بعمل ماسك له وقومي بشطفه مرة أخرى.

يساعد الكركديه على لمعان الشعر، والحصول على شعر صحي، كما أنه من المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها في تغيير لون الشعر.

المكونات

طريقة صبغ الشعر باستخدام الكركديه

أربع ملاعق من الكركديه، أربع ملاعق من الشاي الأحمر، ثلاث ملاعق من أزهار البابونج، خمس ملاعق من زيت اللوز الخام، كوب من الحناء الطبيعية.

الطريقة

يتم خلط المكونات السابقة بشكل جيد حتى الوصول إلى خليط متجانس، وفرده على الشعر بشكل صحيح من الجذور إلى الأطراف، وتركه لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات، ثم يتم شطفه جيدا وغسله بالماء الفاتر والشامبو.

فوائد الكركم والكركديه للشعر

يساعد الكركم على علاج الكثير من مشاكل الشعر مثل القشرة ومشاكل فروة الرأس، حيث أنه يساهم بشكل كبير في تقوية بصيلات الشعر، من خلال تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس مما يزيد من الكثافة ويمنع التساقط، الذي يعاني منه كثير من السيدات، واحتوائه على الفيتامينات والمعادن اللازمة للشعر المتوفرة من خلاله.

أما الكركديه فهو غني بالأحماض الأمينية التي تساعد على صحة الشعر ولمعانه، بالإضافة إلى توفير الكولاجين اللازم لنمو الشعر الصحي، ويعد الشعر من أهم مظاهر الجمال عند المرأة ويجب الحفاظ عليه وعدم تعريضه للخلطات الكيميائية الضارة، فعند الحاجة لتغيير لون الشعر يتم اللجوء إلى الطبيعة لإتمام الأمر، وذلك عن طريق طريقة صبغ الشعر بالكركم والكركديه .