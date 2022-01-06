طريقة إعداد فطائر العشر دقائق بخطوات سهلة وبسيطة ومكونات موجوده في كل بيت

يجب أن نشير في البداية أن هناك العديد من ربات البيوت التي تبحث بشكل كبير للغاية على عمل العديد من الأطعمة المختلفة التي تفضل معظمهم عمل العديد من الأبحاث السريعة لجميع أفراد الأسرة خصوصا في الأيام التي يتواجد فيها ضغط كبير على جميع ربات البيوت لذلك نجد أن فطائر العشر دقائق من الوجبات السريعة جدا التي تسعي العديد من الأمهات إلى عملها في المنزل فهي من الفطائر المفيدة بشكل كبير للغاية لجميع الأطفال كما يمكنكم حشوها بالعديد من الأنواع المختلفة من الجبن واللحم المفرومة كما يمكنكم وضعها في لانش بوكس الخاص بالأطفال عند الذهاب إلى المدارس لذلك سوف نقدم لكم خلال السطور القادمة طريقة عملها بكل سهولة خلال هذا المقال تابعوا معانا.فطيرة العشر دقائق
يمكنكم عمل فطائر العشر دقائق بكل سهولة في المنزل من خلال المقادير الآتية:
- نصف كيلو دقيق.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- 2 كوب من الماء.
- نصف كوب زيت ذرة.
- ملعقة ملح صغيرة.
- مكونات الحشو( بصله مفرومة، لحم مفروم، جبنه موتزريلا ، فلفل ألوان ، توابل حسب الحاجة)
بعد تجهيز جميع المكونات السابقة يمكنكم عمل فطائر العشر دقائق بكل سهولة وفي وقت قليل للغاية وبدون مجهود من خلال الخطوات الآتية:
- في البداية نقوم بتحضير وعاء عميق نضع فيه الماء والخميرة والسكر والزيت ثم يتم التقليب بشكل جيد ونتركها فترة من الوقت حتى تتفاعل مع الخميرة.
- ثم يتم إضافة الدقيق إلى الخميرة مع الملح ويجب أن نقوم بعجنها بصورة جيدة حتى تصبح ذات قوام متماسك ثم نتركها جانبا حتى تختمر لمدة ساعة كاملة.
- ثم نقوم بتجهيز الحشو الخاص بها نحضر طاسة ونضع فيها البصل بالزيت عندما يذبل نضع عليه اللحمة المفرومة ثم يتم تقلبهم بشكل جيد حتى يتم تسوية اللحمة جيدا مع الفلفل.
- ثم يتم رفع الحشوة من على النار.
- ثم يتم عمل العجينة على شكل كرات صغيرة ونضع فيها الحشو مع الجبنة ثم نغلقها مرة أخرى ويتم فرد العجينة بشكل جيد.
- ثم نقوم بإحضار صينية ونضع فيها ورق الزبدة ونضع عليها الفطائر وتدخلها إلى الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة حتى تصبح ذات لون ذهبي.
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يجب أن نشير في البداية أن هناك العديد من ربات البيوت التي تبحث بشكل كبير للغاية على عمل العديد من الأطعمة المختلفة التي تفضل معظمهم عمل العديد من الأبحاث السريعة لجميع أفراد الأسرة خصوصا في الأيام التي يتواجد فيها ضغط كبير على جميع ربات البيوت لذلك نجد أن فطائر العشر دقائق من الوجبات السريعة جدا التي تسعي العديد من الأمهات إلى عملها في المنزل فهي من الفطائر المفيدة بشكل كبير للغاية لجميع الأطفال كما يمكنكم حشوها بالعديد من الأنواع المختلفة من الجبن واللحم المفرومة كما يمكنكم وضعها في لانش بوكس الخاص بالأطفال عند الذهاب إلى المدارس لذلك سوف نقدم لكم خلال السطور القادمة طريقة عملها بكل سهولة خلال هذا المقال تابعوا معانا.فطيرة العشر دقائق
يمكنكم عمل فطائر العشر دقائق بكل سهولة في المنزل من خلال المقادير الآتية:
- نصف كيلو دقيق.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- 2 كوب من الماء.
- نصف كوب زيت ذرة.
- ملعقة ملح صغيرة.
- مكونات الحشو( بصله مفرومة، لحم مفروم، جبنه موتزريلا ، فلفل ألوان ، توابل حسب الحاجة)
بعد تجهيز جميع المكونات السابقة يمكنكم عمل فطائر العشر دقائق بكل سهولة وفي وقت قليل للغاية وبدون مجهود من خلال الخطوات الآتية:
- في البداية نقوم بتحضير وعاء عميق نضع فيه الماء والخميرة والسكر والزيت ثم يتم التقليب بشكل جيد ونتركها فترة من الوقت حتى تتفاعل مع الخميرة.
- ثم يتم إضافة الدقيق إلى الخميرة مع الملح ويجب أن نقوم بعجنها بصورة جيدة حتى تصبح ذات قوام متماسك ثم نتركها جانبا حتى تختمر لمدة ساعة كاملة.
- ثم نقوم بتجهيز الحشو الخاص بها نحضر طاسة ونضع فيها البصل بالزيت عندما يذبل نضع عليه اللحمة المفرومة ثم يتم تقلبهم بشكل جيد حتى يتم تسوية اللحمة جيدا مع الفلفل.
- ثم يتم رفع الحشوة من على النار.
- ثم يتم عمل العجينة على شكل كرات صغيرة ونضع فيها الحشو مع الجبنة ثم نغلقها مرة أخرى ويتم فرد العجينة بشكل جيد.
- ثم نقوم بإحضار صينية ونضع فيها ورق الزبدة ونضع عليها الفطائر وتدخلها إلى الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة حتى تصبح ذات لون ذهبي.