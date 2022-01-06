طريقة إعداد فطائر العشر دقائق بخطوات سهلة وبسيطة ومكونات موجوده في كل بيت

يجب أن نشير في البداية أن هناك العديد من ربات البيوت التي تبحث بشكل كبير للغاية على عمل العديد من الأطعمة المختلفة التي تفضل معظمهم عمل العديد من الأبحاث السريعة لجميع أفراد الأسرة خصوصا في الأيام التي يتواجد فيها ضغط كبير على جميع ربات البيوت لذلك نجد أن فطائر العشر دقائق من الوجبات السريعة جدا التي تسعي العديد من الأمهات إلى عملها في المنزل فهي من الفطائر المفيدة بشكل كبير للغاية لجميع الأطفال كما يمكنكم حشوها بالعديد من الأنواع المختلفة من الجبن واللحم المفرومة كما يمكنكم وضعها في لانش بوكس الخاص بالأطفال عند الذهاب إلى المدارس لذلك سوف نقدم لكم خلال السطور القادمة طريقة عملها بكل سهولة خلال هذا المقال تابعوا معانا.

يمكنكم عمل فطائر العشر دقائق بكل سهولة في المنزل من خلال المقادير الآتية:

نصف كيلو دقيق.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

2 كوب من الماء.

نصف كوب زيت ذرة.

ملعقة ملح صغيرة.

مكونات الحشو( بصله مفرومة، لحم مفروم، جبنه موتزريلا ، فلفل ألوان ، توابل حسب الحاجة)

بعد تجهيز جميع المكونات السابقة يمكنكم عمل فطائر العشر دقائق بكل سهولة وفي وقت قليل للغاية وبدون مجهود من خلال الخطوات الآتية: