بدون كحت.. طريقة تنظيف الكرشة بملعقتي السحرية بدون دعك أو مجهود حتى لو سودا فحمة

طريقة تنظيف الكرشة من أكثر الطرق التي تبحث عنها حواء حيث أنها من أكثر مهام الطهي إرهاقاً، ويحاول البعض تجنب هذا الطعام الغريب المغذي بسبب طعمه وملمسه ورائحته، ولكن يعد من الذ الأطباق التي يفضلها كثير من الاشخاص، ولكن عليك التحمل أثناء تنظيفها يعود ذلك على طعمها الذي سوف تحبه بعد الطهي، وتحصل على طبق شهي، سنخبركم اليوم بأسهل الطرق لتنظيفها.

طريقة تنظيف الكرشة

تعد الكرشة من الأطعمة الشائعة جداً في جمهورية مصر العربية، ولها جمهورها الخاص الذي يحبها، على الرغم من الوقت والجهد الذي تستغرقهم في التنظيف، ولكن في النهاية سوف تستمتع بألذ طعم، تكمن صعوبة تنظيف الكرشة في الانحناءات، والتجاويف التي توجد فيها، ولكن سوف نوضح أسهل الطرق في تنظيف الكرشة بشكل سحري، وسريع دون تعب واهدار الكثير من الوقت.

تنظيف الكرشة باستخدام البيكنج بودر

هناك بعض الخطوات والتعليمات التي يجب إتباعها في تنظيف الكرشة بالبيكنج بودر وسوف نوضحها في النقاط الآتية:

إحضار إناء نظيف وكبير، وضع 3 ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.

إضافة المياه الساخنة في الاناء، ثم يتم تقليب المياة الساخنة والبيكنج بودر معا.

وضع الكرشة داخل المياه الساخنة، وتركها لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

في الجانب الآخر يجب إحضار سكين حاد للتنظيف.

إخراج الكرشة من المياه ويتم تنظيفها بطريقة الكشط باستخدام بالسكين.

يجب إزالة الطبقة الخضراء نهائيا، وإذا وجدت صعوبة في التنظيف يجب وضعها مرة أخرى في الماء الساخن.

تنظيف الكرشة بملح الليمون

تعد من أفضل الخطوات في تنظيف الكرشة بشكل سحري وفعال، سوف نوضح لكم الطريقة في النقاط الآتية:

يجب إزالة جميع الأجسام الصلبة وتنظيفها بشكل جيد.

إحضار كوب من ملح الليمون، ثم يُسكب غلى الكرشة، ويتم إضافة الماء المغلي حتى يغمر الكرشة.

ترك الكرشة في الماء الساخن لمدة لا تقل عن ساعة.

إخراج الكرشة من المياه وتنظيفها بالاصابع عن طريق فركها وإزالة الطبقة الخضراء من فوقها.

الكرشة أكثر أعضاء الحيوانات التي تأخذ وقتاً طويلا في التنظيف، ولكن مع استخدام بعض المواد التي تسهل تنظيفها، نقول وداعًا لصعوبة التنظيف واإدار الوقت.

وفي نهاية المقال وضحنا لكم المعلومات الوفيرة حول طريقة تنظيف الكرشة وهناك الكثير من الطرق في التنظيف، ولكن يجب أتباع الخطوات جيداً للحصول على أفضل نتيجة.