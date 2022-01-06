الحل النهائي لمشكلة ضعف التركيز وتشتت الانتباه اتبع الخطوات و الإجراءات الصحية و شاهد النتيجة

ضعف التركيز والتشتت الذهني يعتبر ضعف عام على التركيز، ويكون بسبب العوامل الخارجية والداخلية في جسم الإنسان، العوامل الداخلية بسبب المشاكل الصحية التي يتعرض لها الإنسان بسبب نقص الفيتامينات ونقص السكر في الدم في جسم الإنسان، أما العوامل الخارجية مثل الضوضاء والضغوطات النفسية التي يكبر بها الشخص تسبب على عدم التركيز والتشتت الانتباه دائما.

كثرة القراءة إذا قام الإنسان بقراءة القصص أو قراءة قصائد تلفت الانتباه ستلاحظ انك تقوم بالتركيز لكي تعرف باقي القصة.

الوجبات الصحية



الحرص بشكل دائم على شرب الماء بكثرة لعدم وجود جفاف وتقوم بتجدد خلايا الجسم.

حيث أنه من أهم النصائح أيضا هي يجب ممارسة الرياضة في الصباح للاستنشاق الهواء النقي لدخول الأكسحين للمخ.

يجب تناول الإفطار بوجبة صحية متكاملة لحصول الجسم على الطاقة المناسبة له.

يجب أن لا تخلط الأفكار بعضها لبعض لأنها تودي لعدم التركيز.

يجب التنظيم والتخطيط الجيد لأمور حياتك، ويجب أن تقوم بتحديد الوقت لأولوياتك وتتجنب نسيان الأشياء.

المرونة وعدم الانفعال يجب حل المشكلات بطريقة هادئة وبكل مرونة لتتجنب الانفعالات التي تسبب في ضعف التركيز والتشتت.

يجب اخذ استراحة بين الأعمال بعضها لبعض لتتجنب عدم التركيز، إذا أخذت دقائق من الراحة تجعلك اكثر تركيزا من قبل.

النوم يجب أخذ القسط الكافي للنوم لراحة الجسم بشكل كبير، ويساعد على إعادة العقل الطاقة والتركيز، ويقوم الإنسان وهو نائم على إفراز هرمون القلق والتوتر ويعود العقل نشط من جديد، يجب النوم من ست ساعات إلى ثمن ساعات على الأقل يوميا.