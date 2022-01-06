طريقة تحضير كيراتين طبيعي للشعر المجعد والخشن والجاف بمكونات بسيطه خلي شعرك حرير

كيراتين طبيعي للشعر المجعد والخشن هذا ما يبحث عنه الكثير من الفتيات والسيدات اللاتي يعانون من الشعر المجعد حيث أن الشعر هو زينة المرأة ولذلك يهتم الكثير في البحث عن طرق فرد الشعر لمظهر جميل وجذاب منهم من بادر بشراء منتجات من محلات مستحضرات التجميل حيث ان هذه المنتجات سوف تعالج الشعر ولكن على المدى البعيد قد تلحق ضررا بالغا للشعر وفروة الرأس والبعض الآخر يبحث عن وصفات طبيعية لا تضر الشعر واليوم في مقالنا هذا نعرض لكم أفضل الوصفات لفرد الشعر بكرياتين طبيعي.

وصفة النشا لفرد الشعر

هذه الوصفة تعتبر كيراتين طبيعي للشعر ومكوناتها بسيطة جدا، وهي تتمثل في الآتي

5 ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة تحضير الوصفة



نحضر وعاء مناسب ثم نضع به النشا مع زيت الذرة مع العسل ويتم خلطهم جيدا حتي يتجانس الخليط تماما.

ثم يتم بعد ذلك تطبيق الخليط على الشعر مع التدليك المستمر حتي يتسني لنا توزيع الخليط على الشعر بالكامل.

ثم يغطى الشعر بكيس من البلاستيك ويترك لمدة ثلاث ساعات.

يتم غسيل الشعر جيدا بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع الشعر.

تكرر الوصفة مرتين خلال الاسبوع حتى نحصل على نتائج مرضية.

وصفة النشا والطماطم

ثلاث ملاعق من نشا الذرة.

واحدة من الطماطم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

تحضير وصفة النشا



نقوم بوضع حبة الطماطم على ماء مغلي على نار هادئة لمدة ثلاث دقائق.

ثم يتم تقشير الطماطم و هرسها جيدا حتى تصبح معجون.

ثم نضع الطماطم المهروسة مع زيت الزيتون مع النشا ويتم التقليب جيدا حتى بح الخليط متجانس.

نقوم بتطبيق الخليط على الشعر من جذوره الى الاطراف.

نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة الا ربع.

يغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر والشامبو المناسب لك.

الكيراتين الطبيعي للشعر المجعد والكثيف هو الشيء الذي تبحث عنه الكثير من الفتيات والنساء ذوات الشعر المجعد لأن الشعر هو زخرفة نسائية المظهر الجذاب يشمل أولئك الذين يشترون المنتجات من متاجر مستحضرات التجميل لأن هذه المنتجات تعالج الشعر ولكنها قد تسبب أضرارًا جسيمة للشعر وفروة الرأس على المدى الطويل بينما يبحث البعض الآخر عن تركيبات طبيعية لا تضر بشعرهم نعرض لكم اليوم في مقالتنا أفضل وصفات الشعر الفردي بالكيراتين الطبيعي.

وصفة زيت الذرة