ازاي تعملي كريمة من اللبن بنفسك في البيت

لو عندك وصفة محتاجة كريمة في مكوناتها ، انتي تقدري تعملي الكريمة بنفسك في البيت باستخدام مكونين اتنين بس بكل سهولة ، وسواء عايزة كريمة تقيلة او كريم شانتيه ، النهاردة من خلال السطور الجاية هنعرف طرق عمل الكريمة بانواعها.
طرق عمل الكريمة من اللبن:
1- طريقة عمل الكريمة المكثفة او التقيلة Heavy cream:
المكونات:
– ¾ كوباية (180 مل) لبن بارد كامل الدسم.
– 1/3 كوباية (75 جرام) زبدة غير مملحة.
الكمية دي هتعملك حوالي كوباية (240 مل) كريمة ، ولو عايزة تزودي الكمية زوديها عادي بكل بساطة هيبقى لكل ¾ كوباية لبن 1/3 كوباية زبدة.
طريقة التحضير:
1- في حلة سيحي الزبدة على نار متوسطة لخفيفة ، بعدها ارفعيها من على النار وسيبي الزبدة تبرد.
2- في طبق حطي اللبن البارد ، وضيفي له معلقة واحدة كبيرة من الزبدة اللي سيحتيها وقلبيهم مع بعض ، والخطوة دي مهمة جدا لانك لو ضيفتي كل الزبدة مرة واحدة بسرعة في اللبن ممكن يقطع منك.
3- صبي اللبن مع باقي كمية الزبدة وقلبيهم مع بعض على نار خفيفة ، لحد ما اللبن يسخن مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي ، مجرد ما اللبن يسخن هتبقي مستعدة للخطوة اللي بعد كده ، ومتخليش اللبن يغلي يادوب يسخن بس.
4- اضربي خليط اللبن والزبدة مع بعض لحد ما قوامه يبقى سميك وكريمي ، ممكن تستخدمي الخلاط هيكون افضل حاجة ، او تستخدمي محضر الطعام ، الخلاط الكهربائي, او حتى الخلاط اليدوي ، والوقت اللي هتاخده الكريمة لحد ما تبقى كثيفة هيعتمد على الاداة اللي هتستخدميها ، وكن هو في كل الاحوال مش هياخد منك اكتر من دقايق.
5- كده الكريمة تبقى جاهزة سيبيها تبرد حد ما توصل لدرجة حرارة الغرفة ، وانقليها في علبة محكمة الغلق واحفظيها في التلاجة ، وممكن تقعد معاكي لحلد اسبوع.
الكريمة ممكن تفصل مع الوقت وهي في التلاجة ، لو ده حصل رجي العلبة كويس بس هتمتزج تاني مع بعض ، وممكن كمان ترجعي تسخنيها تاني على نار خفيفة وتقلبيها.
2- طريقة عمل الكريمة المخفوقة (الكريم شانتيه):
المكونات:
– ¼ كوباية (59 مل) مية باردة.
– 2 معلقة صغيرة (10 جرام) جيلاتين خالي من النكهات.
– 1 كوباية (240 مل) لبن كامل الدسم.
– ¼ كوباية (30 جرام) سكر بودرة.
– ½ معلقة كبيرة (7.5 مل) مستخلص فانيليا “فانيليا سائلة”.
الكمية دي هتعملك حوالي 2 كوباية (470 مل) كريم شانتيه.
طريقة التحضير:
1- صبي ¼ كوباية مية باردة في حلة صغيرة او متوسطة ، رشي عليها معلقتين صغيرين من الجيلاتين ، استني 5 دقايق لحد ما الجيلاتين يمتص المية ويتحول لقوام اسفنجي ، ولو عايزة الكريمة تبقى دسمة اكتر ممكن تستبدلي المية ب ¼ كوباية لبن بارد كامل الدسم.
2- حطي خليط الجيلاتين على نار خفيفة لحد ما يبقى لونه شفاف مع التقليب المستمر ، وده هياخد منك دقايق بس ، بمجرد ما الجيلاتين يدوب والمية تبقى صافية او شفافة ، وحطي في اعتبارك انك لو استخدمتي لبن بدل المية اللون مش هيبقى شفاف معاكي ، ببساطة بس استني لحد ما حبيبات الجيلاتين تدوب قبل ما تنتقلي للخطوة اللي بعدها.
3- ارفعي الجيلاتين من على النار وسيبيه يبرد لحد ما يوصل لدرجة حرارة الغرفة حوالي من 10 – 15 دقيقة ، وبعدها امزجيه مع اللبن كامل الدسم وقلبيهم مع بعض كويس بمضرب يدوي لمدة 20 – 30 ثانية.
4- ضيفي الفانيليا والسكر والبودرة لخليط اللبن ، وقلبيهم مع بعض لحد ما يمتزجوا كويس ، والخليط يبقى ناعم من غير اي كتل ، ولازم تستخدمي السكر البودرة ماتستخدميش سكر حبيبات ، ولو مش عايزة الكريمة حلوة اوي ممكن تكتفي بنص كمية السكر يعني معلقتين كبار (15 جرام) سكر بودرة ، وماتضيفيش فانيليا.
5- غطي الطبق اللي فيه الخليط بغلاف بلاستيك وحطيه في التلاجة ، وكل 15 – 20 دقيقة خرجي الخليط من التلاجة وقلبية بمضرب يدوي ، وبعدها رجعيه التلاجة تاني ، كرري ده كذا مرة لحد ما يمر من 60 – 90 دقيقة على الخليط في التلاجة.
الخليط وهو في التلاجة هيبدأ يتماسك وقوامه يتقل ، والتقليب كل شوية هيمنع المكونات انها تنفصل عن بعض.
ولنتايج افضل ممكن تبردي المضرب اليدوي اللي هتقلبي بيه الخليط في التلاجة ، ده هيساعد عى تسريع العملية ومنع الفصل.
6- طلعي الخليط من التلاجة ، وابدأي في خفقه بمضرب كهربا يدوي ، استمري في الخفق لحد ما قوامه يتقل ويبدأ في تكوين قمم ناعمة ، وحجمه هيتضاعف معاكي.
ولو مش متوفر مضرب كهربا يدوي ، ممكن تستخدمي خلاط كهربائي او محضر طعام يكون فيه مضارب للخفق.
7- كده الكريم شانتيه يبقى جاهز ، افضل حاجة انه يتحفظ في برطمان او علبة زجاجية بغطا ، لانه مش بس هيساعد في الحفاظ على النكهة ، ولكن كمان هيحافظ على قوامه ، اتجنبي الحفظ في العلب البلاستيك ، لان ممكن يأثر على نكهة الكريمة.
تقدري تستخدميه كطبقة علوية مع الوافل, الفطاير, الفراولة وغيرها ، او حشوات الكيك.
ازاي تستبدلي اللبن والزبدة في المخبوزات لو عايزة تستغني عنهم
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