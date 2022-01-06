احصلي الأن على شعر قوي وأكثر لمعاناً باستخدام أقوى كيراتين لفرد الشعر

تواجه النساء العديد من المشكلات المرتبطة بالشعر منها التقصف والانحناءات والتساقط والتشابك وغيرها من المشكلات التي تسبب الأرق والقلق وفقدان الثقة في النفس، ولهذا تبحث الكثيرات منهن عن منتجات طبيعية تُستخدم في فرد الشعر بعيداً عن المستحضرات الصناعية والصيدلانية باهظة الثمن والتي تحتوي على مواد كيميائية ضارة قد تؤثر على صحة الشعر، ولهذا نقدم لكم من خلال مقال اليوم تقرير تفصيلي عن أقوى كيراتين لفرد الشعر يمكنك تحضيره في البيت باستخدام مكونات بسيطة رخيصة الثمن وغير مكلفة بالإضافة إلى أنها طبيعية لن تسبب أية مشكلات صحية لشعرك.

أقوى كيراتين لفرد الشعر

لطالما كان الشعر إحدى علامات الأنوثة وأهمها بالنسبة للعديد من السيدات ولهذا يبدين الكثير من الاهتمام به ويحرصن كثيراً على صحته وقوته ليبدو بمظهر قوي وجذاب، ويستخدمن في ذلك العديد من المستحضرات والتركيبات الصيدلانية مثل الشامبوهات والكريمات والفرد والتي قد ينتج عنها العديد من المشكلات الخاصة بالشعر كالتساقط والتقصف والضعف ولهذا نقدم لكل سيدة تبحث عن قوة وجمال شعرها من خلال مقال اليوم أقوى كيراتين لفرد الشعر وجعله أقوى وألمع من ذي قبل وذلك باستخدام مكونات طبيعية 100% لن تؤثر على صحة شعرك.

وصفة البيض ولبن الزبادي لفرد الشعر

تعد وصفة البيض ولبن الزبادي أحد أشهر الوصفات المستخدمة في عمل كيراتين لفرد الشعر حيث يتميز البيض بأنه يحتوى على البروتينات المفيدة لصحة الجسم والشعر، بينما يعمل لبن الزبادي على تنظيف الشعر وتخليصه من الأوساخ والأتربة العالقة فيه، ويمكنك اعداد هذه الوصفة في البيت من خلال خطوات سهلة وبسيطة كالتالي:

اخلطي صفار البيض مع لبن الزبادي في وعاء عميق جيداً.

قومي بفرد الخليط السابق على شعرك وغطيه جيداً باستخدام كيس بلاستيك واتركيه لمدة ساعة.

بعد ذلك تقومين بغسل شعرك بالماء الدافئ والشامبو.

كرري الخطوات السابقة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة.

كيراتين طبيعي للشعر بالخميرة

كما يمكنك استخدام الخميرة أيضاً في تحضير كيراتين لفرد الشعر حيث أثبتت التجارب أنها تعطي نتائج فعالة عند استخدامها في مثل هذا الغرض، وإليكم الأن طريقة التحضير:

كيس خميرة.

ملعقتين كبيرتين من خل التفاح.

ثلاث ملاعق من النشا.

بيضة

احضري وعاء عميق واخلطي فيه المكونات سالفة الذكر، واتركيها لمدة نصف ساعة.

افردي الخليط السابق على شعرك واتركيه لمدة ساعة.

بعد ذلك تقومين بغسل شعرك بالماء الدافئ والشامبو وشاهدي النتائج بنفسك.

طريقة التحضير