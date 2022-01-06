مكون كالسحر في مطبخك لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق مهما كان حجمها هتبقي زي الزبدة

تسوية اللحوم والكوارع من الممكن لنا أن نقوم بها وبمنتهى السهولة وفي وقت قياسي ومن دون الاستعمال لأي مكونات قد تبدو غريبة، فمن الممكن أن نقوم بالطهي للحم بمنتهى السرعة من خلال الإضافة لمكون بسيط وهو الذي يعمل سريعا على إنضاج اللحم وبوقت قصير، وبالنسبة للطريقة التي تيسر جدا من الطهي للحم سواء كان لحم من النوع البقري أو لحم دواجن أو لحوم الطيور المختلفة فتلك الطريقة من الممكن أن نقوم بالاعتماد عليها لتسوية سريعة لها وبدون استهلاك للوقت ويكون اللحم جاهز على التقديم، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن لوصفة لطهي اللحم مع بيان المكونات وطريفة الإعداد للحم.

تسوية اللحوم والكوارع

أسهل الطرق التي تساعد في الحصول على وصفة مطهية جيدا من اللحم هي تلك الطريقة التالية والتي تعتمد على مكونات بسيطة كما يتوفر فيها مكون يسرع من التسوية لأي نوعيات من اللحوم، وهو السكر والذي يساعد على منح اللحم التسوية الكافية خلال وقت وجيز.

وصفة سريعة لتسوية اللحم

التسوية السريعة تكون من خلال استعمال مكونات مميزة تعمل على التحسين من مذاق اللحم، ومكونات وصفة التسوية للحم تكون كما يلي:

شرائح اللحم أو الكوارع.

بصل وشرائح من الجزر.

كرفس والقليل من الكرات.

ورق اللورا

كمية مناسبة من الماء مغلي.

ملعقة صغيرة من مكون السكر.

توابل اللحم.

ربع ملعقة صغيرة من مكون الفلفل الأبيض.

ملعقة من مكون الزيت النباتي.

حبهان ومستكة.

طريقة التحضير للحم

من الممكن عن طريق تلك المكونات أن نقوم بالتسوية السريعة للحم من خلال استعمال ما قد سبق ذكره من مكونات، ومع استخدام وعاء ملائم نقوم بوضعه على النار ومعه الزيت والحبهان والمستكة نقوم بالتشويح للحم جيدا مع تلك المنكهات، وبعد ذلك نضيف الماء المغلي والذي يعمل على التسريع من تسوية شرائح اللحم، مع الإضافة لكمية السكر والتي تسهم في التسوية السريعة للحم، وفور غليان المكونات لا بد من تهدئة النار وجعلها متوسطة وهذا للحصول على اللحم وقد نضج تماما وفي أسرع وقت ممكن.