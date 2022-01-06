معجزة كريم النشا وماء الورد: لتبييض البشرة ويجعلك بنت 16عام فوري2022

سوف نقدم لكم معجزة كريم النشا وماء الورد ، حيث يعد من اقوي الكريمات الطبيعية التي تعمل علي تفتيح وتبييض البشرة من اول استخدام للكريم، ونتائج مبهرة من اول مرة، ويعتبر هذا الكريم الرهيب من عند الله في حل جميع مشاكل البشرة بكل سهولة وفي وقت قصير جدا، وسوف تعطيكم بشرة خرافية وخالية من المشاكل بشكل كامل وتحدي، حيث تبحث كل فنتاه علي بشرة مشرقة من أي مواد ضارة بالبشرة والحصول علي بشرة مثالية, والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل معجزة كريم النشا وماء الورد لتبييض البشرة ويجعلك بنت 16عام فوري لن تتخيل نتائجه وتحدي2022

مكونات عمل معجزة كريم النشا وماء الورد لتبييض البشرة بشكل خرافي2022

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير الكريم الرهيب لتفتيح البشرة من اول مرة وهي كما يلي:-

ثلاث معالق من حبة البركة المطحونة

معلقتين من النشا.

معلقة كبيرة من الحليب البودرة.

ربع كوب من ماء الورد.

نصف معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقدم لكم اليوم طريقة سهلة لتحضير الكريم في المنزل علي البشرة بكل سهولة في المنزل للحصول علي بشرة خرافية بشكل جميل وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخلة الحليب البودرة والنشا وحبة البركة ونخلطهم جيدا. ثم نضيف عليهم ماء الورد ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا حتي يصبح خليط كريمي. ثم نضيف عصير الليمون حسب نوع البشرة ونخلطهم جيدا حتي تتجانس جميع المكونات جيدا.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الآن علي طريقة بسيطة جدا لكيفية استخدام الماسك علي البشرة بكل سهولة والحصول علي افضل نتائج فوري وهي كما يلي:-