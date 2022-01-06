باسهل طريقة واروع طعم سر عمل بلح الشام وسر القرمشه الخطير طعمة روعة

عمل بلح الشام وسر القرمشه، بلح الشام من الحلوى السائدة في مصر والوطن العربي، ويعتبر من الحلويات الشرقية الممتازة، ويتم تقديمها في مناسبات كثيرة، يمكن إعدادها بأكثر من طريقة، فهي أصلها سوري، ولذلك سميت بلح الشام نسبة إلى العاصمة السورية الشام، وكل دولة تطلق عليها اسم مختلف، في دولة العراق تسمى داطلي، والسعودية تسمى طرمبة، وإيران تسمى بامية، وتركيا تسميها تولوميا، إضافةً لذلك أنه غني بالسعرات الحرارية والدهون.

عمل بلح الشام وسر القرمشه

أفضل طريقة لعمل بلح الشام في المنزل

تعد تلك الطريقة واحدة من أسهل الطرق كما أن مكوناتها اقتصادية وطريقة تحضيرها سهلة ونتيجتها مضمونة.

كوب من الدقيق.

كوب من الماء.

ربع كوب من الزيت.

عدد ثلاثة بيضات.

عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

رشه ملح.

ملعقة كبيرة من الخل.

زيت للقلي ويفضل أن يكون زيت ذو أول استخدام ويكون غزير.

2 كوب سكر.

1 كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

يتم وضعه على النار ويترك حتى يبرد.

يوضع الدقيق مع النشا ويقلب جيدًا.

ثم نضع الزيت مع السكر مع الملح والماء في إناء على النار، ونتركه حتى يغلى جيدًا.

وبعدها يتم وضع الدقيق المخلوط بالنشا على الزيت والسكر والملح والماء.

يقلب جيدًا حتى الحصول على خليط عجينة متماسكة.

تخرج العجينة من على النار ثم يتم نقلها في إناء آخر حتى تبرد.

يضرب الخليط بالمضرب الكهربائي حتى يتم خروج البخار الزائد الموجود في العجينة.

يتم إضافة أول بيضة على العجينة، وتقلب حتى تندمج في المكونات.

إضافة البيضة الثانية، ويقلب جيدًا حتى يتم الحصول على عجينة بلح الشام المطلوبة.

توضع العجينة في القمع الخاص ببلح الشام، ونحضر المقص ويدهن بقليل من الزيت البارد.

نضغط على القمح وقص قطع البلح الشام ونزوله في الزيت البارد.

ضعي الزيت الموجود به بلح الشام على النار، واتركيه حتى يصبح مثل اللون الذهبي.

يقلب جيدًا حتي ينضج من جميع الجهات.

يخرج من الزيت وتوضع فى مصفاه.

يسقى بلح الشام بالشربات الذي سبق إعداده.

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