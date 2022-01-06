فى 10 دقايق وبفكرة عبقرية حولت البصل والثوم لبودر بطريقة جديدة ومختلفة مش هتخطر على بالك

البصل والثوم لبودر، البصل البودر والثوم البودر يعتبران من أهم أنواع البهارات التي تستخدم في العديد من الأصناف المعروفة من الأطعمة في المطبخ حول العالم أجمع حيث يتبل بهم اللحوم والأسماك لا سيما غيرهم من الطواجن والأطعمة الشهية نظرا للنكهة المميزة للأكلات بعد إضافتهم وتلجأ معظم السيدات إلى شرائهم ضمن أنواع البهارات الجاهزة من الأسواق ولكن إليك أسهل الطرق لصنع وتحضير البصل والثوم البودر في مطبخ منزلك.

البصل والثوم لبودر

مكونات عمل البصل والثوم البودر في الفرن

4 حبات من البصل المتوسط.

4 رؤوس كاملة وكبيرة من الثوم.

أولاً يجب البدء بتقشير كلا من كمية البصل والثوم وإزالة أي قشور رقيقة موجودة من الداخل خاصة في الثوم.

قومي بتقطيع البصل إلى جوانح رقيقة أو شرائح رفيعة وكذلك يتم تقطيع فصوص الثوم إلي شرائح رفيعة بحيث لا تتعدي سمك شريحة البصل أو الثوم الواحدة واحد سنتيميتر.

نفرش شرائح البصل والثوم كلا منهم في صينية فرن مغطاة من القاع بورق الزبدة منعا من الالتصاق بها وندخلهم الفرن الساخن من قبل على درجة حرارة 180 درجة.

نتركها فى الفرن حتى تجف جميع الشرائح تماما بحيث تنكسر الشريحة عند محاولة كسرها ولا يبقى فيها شيء من الليونة والرطوبة مع الحرص على تقليبها من وقت لآخر ولا يمكن تحديد وقت معين لإنهاء تلك الخطوة حيث تختلف باختلاف نوع البصل والثوم واحتوائها على كمية ماء مختلفة.

قد لا تجف جميع القطع في وقت واحد لاختلاف سمك كلا منها أيضا لذا حاولي اخراج أي قطع تلاحظين جفافها حتى لا تحترق.

بعد إخراج الجميع من الفرن نترك الشرائح تبرد ثم يتم وضع شرائح الثوم في مطحنة التوابل وطحنه جيدًا والانتظار بضع دقائق قبل رفع غطاء المطحنة حتى لا تتطاير بودرة الثوم.

بعد ذلك يتم طحن شرائح البصل بنفس الطريقة والانتظار أيضا لبضع دقائق قبل رفع الغطاء.

وبعد ذلك يتم الاحتفاظ بكل واحد منهما داخل وعاء محكم الغلق لحين الاستخدام والبعض يطحنهما معا ويحتفظ بهما في وعاء محكم واحد ويضع عليهم ملعقة من الملح وأخرى من الفلفل الأسود تعزيزا للطعم ورائحة الخليط.

خطوات تحضيرالبصل والثوم البودر في الفرن

كيلو من حبات البصل المتوسط.

كيلو من رؤوس الثوم الكبيرة.

4 ملاعق من الملح.

نجهز البصل والثوم بتقشيرهما جيدا ونزع كل القشر الرقيق عنهما وتقطيع البصل إلى جوانح أو حلقات رقيقة وتقطيع الثوم إلى شرائح رقيقة جداً أيضا.

نفرد كل من البصل والثوم المقطع على صينية كبيرة على حدة ونبعد الشرائح عن بعضها بقدر المستطاع ثم نرش ملعقتان من الملح على البصل و ملعقتان منه على الثوم.

يتم وضع كلا الصينيتين تحت الشمس الشديدة حتى تجف كل الشرائح حتى يأخذ هذا الأمر مدة تتراوح ما بين ثلاثة أيام إلى أسبوع.

بعد التأكد من جفاف البصل والثوم نقوم بطحن كل واحد منهما على حدة بالمطحنة ثم الاحتفاظ بها داخل برطمانات محكمة الإغلاق.

مكونات البصل والثوم البودر بالتجفيف في الشمسخطوات تحضير البصل والثوم البودر بالتجفيف في الشمس