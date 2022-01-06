مدمر الدهون مشروب القرنفل السحري لإزالة دهون البطن والأرداف نهائياً

مشروب القرنفل ، من أفضل المشروبات الطبيعية الساخنة التي تعمل على تدمير دهون البطن والأرداف في وقت قصير، وتمنح الجسم مظهر جذاب ورشيق، كما يقضي على ترهلات البطن ويعطيها المرونة الكاملة ويجعلها مثل بشرة الأطفال، وهو من المشروبات الخارقة التي تتغلل داخل مسام الجلد بسرعة مذهلة، مما يعمل على نسف دهون البطن الزائدة بشكل رائع، وهو كنز من كنوز الطبيعية التي تمنح البشرة النعومة والترطيب، وهو من المشروبات التي تمتلك طعم ورائحة مميزة تختلف عن المشروبات الأخرى، تساعد على إذابة الدهون من البطن بشكل رائع وتقضي عليها نهائياً، كما يحتوي على عصير الليمون وهو مكون حارة لدهون وسريع في امتصاصها من الجسم بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل مشروب القرنفل السحري لمحاربة الدهون المتراكمة داخل البطن والأرداف بشكل رائع.

مكونات مشروب القرنفل السحري

يحتوي هذا المشروب الرائع على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة صغيرة من القرنفل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة صغيرة من السكر حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف على طريقة تحضير مشروب القرنفل السحري لمحاربة الدهون الزائدة والقضاء على الكرش نهائياً بخطوات سهلة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع به الماء، والقرنفل ونقلبهم مع بعض. نضع الوعاء على نار هادئة ونتركه حتى يغلي ويصبح لون مثل الشاي. نرفع الإناء من على النار ونصفيه جيداً، ثم نصب المشروب في كوب كبير. بعد ذلك نقوم بإضافة عصير الليمون للمشروب، وملعقة السكر على حسب الرغبة. نترك الكوب يبرد قليلاً، ثم نقوم بتناوله يومياً قبل الإفطار وبعد العشاء حتى نتخلص من الدهون نهائياً.

فوائد مشروب القرنفل للجسم

سوف نتعرف على بعض الفوائد المذهلة التي يحتوي عليها المشروب وهى كما يلي:-