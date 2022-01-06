نظفي بشرتك بماسك لبان الدكر وعصير البرتقال والقضاء على حب الشباب

طريقة تحضير ماسك لبان الدكر وعصير البرتقال المعجزة في القضاء على حب الشباب، ويعد لبان الدكر بوجه عام من العلاجات الطبيعية التي تشتهر منذ وقت طويل عند العرب، حيث له دور كبير في علاج كثير من الأمراض كما أن تستخدمه بعض المصانع في إعداد الكحل والبخور، لذلك يساعد هذا الماسك على حل مشاكل البشرة المتنوعة وكذلك لوجود ما به من مكونات طبيعية أيضاً مثل البرتقال والزنجبيل والسمسم كل مكون منهم له فائدة لا غني عنها، واليوم سوف نتحدث عن مكونات عمل كريم لبان الدكر لحب الشباب وماسك النشا والعسل الطبيعي لتفتيح البشرة.

مكونات عمل ماسك لبان الدكر وعصير البرتقال

ماسك لبان الدكر وعصير البرتقال الذي يتكون من المواد الطبيعية المضمونة التي لا تسبب أي ضرر بالبشرة وهذه المكونات كما يلي:-

١٢ نقطة من زيت لبان الدكر.

٨ نقاط من عصير البرتقال.

٢ ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

٤ نقاط من زيت الزنجبيل.

طريقة التجهيز والاستخدام

يتم تحضير هذا الماسك في وقت قصير جداً عند الخلط فهيا بنا نتعرف على الطريقة وهي كما يلي:-

نحضر وعاء صغير نظيف ونضع به زيت لبان الدكر وعصير البرتقال وزيت السمسم وزيت الزنجبيل. ثم نخلط هذه المكونات مع بعض جيداً حتى نحصل على خليط متجانس. نغسل البشرة ونجففها جيداً ثم نوزع عليها الخليط بشكل متساوي. تكرر هذه الوصفة يومياً وتفضل قبل النوم.

ماسك النشا والعسل الطبيعي

يعتبر ماسك لبان الدكر والعسل الطبيعي من الماسكات الطبيعية الفعالة في جمال البشرة ونضارتها الآن سوف نتعرف على مكوناته بالتفصيل وطريقة تحضيره وهي كما يلي:-

المكونات

ملعقة كبيرة من لبان الدكر المطحون.

علبة من الزبادي.

نصف ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة كبيرة من النشا.

الطريقة

نحضر إناء ونخلط به لبان الدكر والعسل والنشا والزبادي جيداً. نغسل البشرة ونجففها جيداً ثم نوزع عليها الخليط بشكل متساوي. نترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة ثم نغسله بالماء الفاتر. يكرر هذا الماسك مرة واحدة بالأسبوع مع المواظبة عليه.

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