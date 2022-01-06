حضري بسكويت العشر دقائق لتسعدي عائلتك بطعم ومذاق شهي ولذيذ

بسكوت العشر دقائق يعتبر ترند عالمي خلال هذه الأيام ويجهز بكافة المحلات للاحتفال بعيد رأس السنة، حيث يتم تصنيعها على أشكال الكريسماس الأشجار المزينة والهدايا وبابا نويل، وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضيره منزليا لان شرائه يتطلب مبالغ مالية مرتفعة خاصة هذه الفترة، لذلك سوف نعد أجمل الأشكال وأكبر الكميات من بسكوت العشر دقائق المزين في المنزل خلال وقت قصير جدا.

مكونات تحضير بسكويت العشر دقائق

تحضير بسكويت العشر دقائق هو نوع مميز من البسكوتات ولكننا سوف نجعله أكثر تميز من خلال تحضيره للاحتفالات في هذا المقال، وتشتمل مكونات التحضير على التالي

كوب ونصف من الدقيق الفينو.

نصف كوب من الزيت النباتي أو الزبدة.

نصف كوب من السكر البودر.

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر

1 بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

اسانس فراولة، تفاح.

كريم شانتي مخفوق.

ألوان طعام طبيعية.

نقوم بتحضير المكونات السابقة وإعداد صاج مبطن بورقة زبدة.

نقوم بدمج مكونات البسكوت معا واحدة تلو الأخرى.

حيث نبدأ بمزج السكر والسمن يليها إضافة البيض والفانيليا ودمجهم معا بشكل كريمي

ثم ننخل الدقيق والبيكنج بودر ودمجها مع العجينة حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

نلف العجينة بكيس نايلون وندخلها الثلاجة حتى تتماسك جيدا.

نقوم بمفردها على سطح أملس ونظيف بحيث يكون السمك مضبوط.

نحضر قطاعات أشكال احتفالات الكريسماس وقطعها بها.

ثم ترص بالصينية وتدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠.

لمدة عشر دقائق، ثم تترك لتبرد وتصبح جاهزة للتزيين.

نخفق الكريمة كل جزء على حدة ونضع عليها الألوان خاصة الأحمر والأخضر.

نزين بسكوت بابا نويل باللون الأحمر والأبيض.

كذلك أشجار الاحتفال باللون الأخضر والمصابيح بألوان مختلفة.

كذلك البسكوت المربع يزين علي شكل هدية، وبألف هنا وشفا.

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق السريعطريقة تزيين بسكويت العشر دقائق

بذلك نكون جهزنا للاحتفال بأبسط الإمكانيات وأسهل الطرق من خلال بسكويت العشر دقائق في شكله المتطور وفي وقت قياسي، كما أنها ستنال إعجاب الكثيرين خاصة الأطفال، نتمنى لكم عام أفضل.