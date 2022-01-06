طريقة صنع فطائر الحليب التركية الشهية في البيت بأسهل الخطوات

يحب الكثير من الأشخاص في الشتاء أن يقوموا بتناول الكثير من المعجنات، ولذلك فإنهم يفضلون تناول الفطائر، وبناءًا على ذلك فإننا في هذا المقال سوف نقوم بتوفير كل المعلومات عن فطائر الحليب التركية، حيث أننا سوف نقوم بتوفير الخطوات كاملة لصنع هذه الفطائر بالإضافة إلى أننا سوف نقوم بتوفير كل المعلومات عن المقادير التي تصنع منها هذه الفطائر ولكي تستطيعوا أن تتعرفوا على كل هذا إليكم كل التفاصيل.

مكونات فطائر الحليب التركية المصنوعة في البيت

كل وصفة من وصفات الأكلات يكون لها مكونات محددة ولذلك فإن فطائر الحليب التركية تتمتع هي أيضًا بوجود عدد من المكونات التي يمكن أن يتم صناعتها منها، وإليكم قائمة بالمكونات كاملة التي تدخل في صناعة فطائر الحليب التركية وهي كذلك:

نصف كيلو دقيق.

160 مل حليب.

45 مل زيت زيتون.

كيس خميرة فورية.

5 جرام ملح طعام.

بقدونس مفروم.

15 جرام فلفل احمر.

خطوات تحضير فطائر الحليب التركية بأسهل طريقة

طريقة تحضير فطائر الحليب التركية من الطرق البسيطة للغاية، ولكن على الرغم من ذلك فإنه لابد من أن يتم إتباع الخطوات الخاصة بتحضيرها بالترتيب حتى نستطيع أن نحصل على ذلك الطعم اللذيذ وبناءًا على ذلك إليكم بالخطوات طريقة تحضير هذه الفطائر لكي تستطيعوا أن تقوموا بتحضيرها بأنفسكم في المنزل وهي كالتالي: