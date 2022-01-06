بدون مقوار.. فكرة مبتكرة وسريعة لتقوير الباذنجان والكوسة بسرعة الصاروخ أكتر من 5 كيلو في دقائق

تقوير الباذنجان والكوسا من الممكن أن يتم من خلال بعض الأدوات، وتلك الأدوات تيسر كثيرا على ربات البيوت خطوة التقوير لأكبر قدر ممكن من الخضار، وتعتبر أنواع الخضار من الكوسة والباذنجان من اليسير الحصول عليها مقورة وفارغة من خلال تلك الطرق التي سنتعرف عليها تباعا من خلال فقراتنا القادمة، حيث تعتبر وصفات المحشي المشكل من بين أفضل الوصفات المحبوبة من قبل الكثير من الناس، وعبر الآتي أهم الطرق التي من الممكن اتباعها للحصول على الخضار جاهز للحشو وبأقل وقت تكون وصفة المحشي جاهزة تماما للتسوية.

تقوير الباذنجان والكوسا بسكين المائدة

سكين المائدة يعتبر من أهم الأدوات التي من الممكن أن تساعد في الحصول على الخضار سواء كوسة أو باذنجان خالي تماما من اللب وتعتبر طرق التقوير المختفة من أسرعها طريقة التقوير باستعمال السكين، ومن خلال تلك الخطوة البسيطة والتي تعد أهم خطوات عمل محشي الخضر والتي تتم بالسكين تكون الكوسة والباذنجان قد خلوا تماما من اللب الداخلي ويسهل حشوهم، حيث تعتبر أصناف محشي الخضار المشكل وصفات سهلة وسريعة ولا بد أن يتم تجهيز الخضار بشكل سريع ومن خلال تلك الخطوة التي نقور بها الخضار بلف السكين داخل الثمرة لتفريغها تماما من اللب.

تقوير الباذنجان والكوسا باستعمال قطاعة التفاح

قطاعة التفاح تعتبر من بين أبرز الأدوات التي تيسر من التقوير للخضار بشكل جيد وتعتبر من بين أفضل الطرق السريعة والتي من الممكن أن تساعد في الحصول السريع على الخضار مقور وجاهز ليسهل حشوه والحصول عليه خالي تماما من اللب وهذا ما يتم من خلال أن تقوم ربة المنزل بتجهيز الخضار وجعله خالي تماما وفارغ مما يتواجد من اللب الداخلي للكوسة، وبالنسبة للطريقة فتعد من الطرق السريعة المنجزة والتي من الممكن أن تساعد في الحصول على محشي الكوسة بكميات وفي أسرع وقت ممكن.

تقوير الباذنجان والكوسا باستعمال طرف الشوكة

طرف الشوكة من الممكن استعماله للتخلص تماما من اللب والبدء في الحشو من خلال الاستعانة بالخلطة الملائمة، وبالنسبة لطريقة الشوكة فهي تعد أفضل طريقة سريعة للتخلص السريع مما بداخل الثمار وبدء حشوها