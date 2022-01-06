طريقة إعداد خبز النان التركي اللذيذ في المنزل مثل المطاعم على الطريقة التركية الأصلية

خبز النان التركي يخبز في الأفران وهو عبارة عن خبز تم تحميره وتسطيحه حيث كانت بدايته من المطابخ الآسيوية والتي توجد في الوسط وجنوب غرب قارة آسيا، وجاء به المهاجرين ذات الجنسية الهندية إلى روما وبعض أجزاء من قارة آسيا، ويتنوع ذلك الطبق حسب المنطقة الموجود فيها، ومن الأفضل تناول خبر النان التركي ساخنًا ويدهن بالزبدة أو السمن وأيضًا يُحشى باللحم المفروم ويقدم، وخبز النان التركي ليس فقط في تركيا فهو صنف أساسي في المطابخ الإيرانية.

إثنين من أكواب الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة صغيرة من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

أربعة من الملاعق الكبيرة من الزبدة الذائبة أو من الممكن استخدام السمن.

اثنين من الملاعق الكبيرة من الزبادي.

مقدار ثلث الكوب ماء دافئ.