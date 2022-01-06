طريقة إعداد خبز النان التركي اللذيذ في المنزل مثل المطاعم على الطريقة التركية الأصلية

خبز النان التركي يخبز في الأفران وهو عبارة عن خبز تم تحميره وتسطيحه حيث كانت بدايته من المطابخ الآسيوية والتي توجد في الوسط وجنوب غرب قارة آسيا، وجاء به المهاجرين ذات الجنسية الهندية إلى روما وبعض أجزاء من قارة آسيا، ويتنوع ذلك الطبق حسب المنطقة الموجود فيها، ومن الأفضل تناول خبر النان التركي ساخنًا ويدهن بالزبدة أو السمن وأيضًا يُحشى باللحم المفروم ويقدم، وخبز النان التركي ليس فقط في تركيا فهو صنف أساسي في المطابخ الإيرانية.طريقة إعداد خبز النان التركي بالزبدة مكونات خبز النان التركي
- إثنين من أكواب الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.
- ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة واحدة صغيرة من السكر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- أربعة من الملاعق الكبيرة من الزبدة الذائبة أو من الممكن استخدام السمن.
- اثنين من الملاعق الكبيرة من الزبادي.
- مقدار ثلث الكوب ماء دافئ.
- نقوم بإذابة الخميرة والسكر في كوب من الماء الدافئ ونضع المزيج على جانب لمدة من خمس دقائق إلى عشرة حتى نلاحظ تشكيل فقاعات ونتأكد من أن الخميرة تعمل بالفعل.
- ننخل الدقيق ونضعه في إناء كبير.
- نضيف الخليط المتكون من الخميرة والسكر إلى الدقيق واللبن ونضيف معهم نصف كمية الزبدة.
- نقوم بعجن الدقيق حتى نحصل على كرة عجين ناعمة ومتجانسة.
- نقوم بدهن إناء نظيف بكمية زيت قليلة ونضع بداخله كرة العجين ويغطى جيدًا.
- نحفظ العجين في مكان دافئ وجاف لمدة لا تقل عن ساعة حتى نلاحظ تضاعف حجم العجين.
- نعيد عملية العجن مرة أخرى لمدة خمس دقائق.
- نقسم العجينة على شكل كرات صغيرة في حجم الليمون.
- نفرد الكرات باستخدام اليد حتى يصبح الخبز دائري الشكل ومشابه للخبز العربي.
- نسخن المقلاة وتكون قاعها سميك على نار حرارتها متوسطة وتدهن بالقليل من الزبدة ونستخدم فرشاة المطبخ وعند عدم توافرها يمكن استخدام منديل حتى نقوم بدهن قاع المقلاة.
- نضع كرات الخبز المفرودة في المقلاة واحدة بعد الأخرى حتى تنتفخ وتدهن بالزبدة وتقلب على الجانب الآخر حتى يصبح لونها ذهبي فاتح.
- يقدم الخبز بجانب كوب شاي.
- يمكن أن نحضر خبز النان التركي على وجبة الفطور للعائلة ويقدم مع العسل أو المربى.
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خبز النان التركي يخبز في الأفران وهو عبارة عن خبز تم تحميره وتسطيحه حيث كانت بدايته من المطابخ الآسيوية والتي توجد في الوسط وجنوب غرب قارة آسيا، وجاء به المهاجرين ذات الجنسية الهندية إلى روما وبعض أجزاء من قارة آسيا، ويتنوع ذلك الطبق حسب المنطقة الموجود فيها، ومن الأفضل تناول خبر النان التركي ساخنًا ويدهن بالزبدة أو السمن وأيضًا يُحشى باللحم المفروم ويقدم، وخبز النان التركي ليس فقط في تركيا فهو صنف أساسي في المطابخ الإيرانية.طريقة إعداد خبز النان التركي بالزبدة مكونات خبز النان التركي
- إثنين من أكواب الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.
- ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة واحدة صغيرة من السكر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- أربعة من الملاعق الكبيرة من الزبدة الذائبة أو من الممكن استخدام السمن.
- اثنين من الملاعق الكبيرة من الزبادي.
- مقدار ثلث الكوب ماء دافئ.
- نقوم بإذابة الخميرة والسكر في كوب من الماء الدافئ ونضع المزيج على جانب لمدة من خمس دقائق إلى عشرة حتى نلاحظ تشكيل فقاعات ونتأكد من أن الخميرة تعمل بالفعل.
- ننخل الدقيق ونضعه في إناء كبير.
- نضيف الخليط المتكون من الخميرة والسكر إلى الدقيق واللبن ونضيف معهم نصف كمية الزبدة.
- نقوم بعجن الدقيق حتى نحصل على كرة عجين ناعمة ومتجانسة.
- نقوم بدهن إناء نظيف بكمية زيت قليلة ونضع بداخله كرة العجين ويغطى جيدًا.
- نحفظ العجين في مكان دافئ وجاف لمدة لا تقل عن ساعة حتى نلاحظ تضاعف حجم العجين.
- نعيد عملية العجن مرة أخرى لمدة خمس دقائق.
- نقسم العجينة على شكل كرات صغيرة في حجم الليمون.
- نفرد الكرات باستخدام اليد حتى يصبح الخبز دائري الشكل ومشابه للخبز العربي.
- نسخن المقلاة وتكون قاعها سميك على نار حرارتها متوسطة وتدهن بالقليل من الزبدة ونستخدم فرشاة المطبخ وعند عدم توافرها يمكن استخدام منديل حتى نقوم بدهن قاع المقلاة.
- نضع كرات الخبز المفرودة في المقلاة واحدة بعد الأخرى حتى تنتفخ وتدهن بالزبدة وتقلب على الجانب الآخر حتى يصبح لونها ذهبي فاتح.
- يقدم الخبز بجانب كوب شاي.
- يمكن أن نحضر خبز النان التركي على وجبة الفطور للعائلة ويقدم مع العسل أو المربى.