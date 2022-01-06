خطوات بسيطة لتحضير أفضل سيرم طبيعي للشعر بمكونات منزلية وغير مُضرة

أفضل سيرم طبيعي للشعر يكون عبارة عن زيت من السيليكون يستخدم على الشعر لحمايته من آثار التعرض للشمس والأتربة وتعطى للشعر لمعان ونعومة ويعالج الشعر من الجفاف يستمر حمايته للشعر إلى أن يتم إزالته من الشعر عند غسله، ومن فوائد السيرم منع تساقط الشعر وإعطاء للشعر لمعان وترطيب وتغذية الشعر وعلاج الشعر الجاف والحماية ضد التقصف، وفي السطور التالية سوف نقوم بذكر طريقة تحضير أفضل سيرم طبيعي للشعر في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة.

أفضل سيرم طبيعي للشعر

مكونات الخلطة:

القليل من زيت الخشب قطرات فقط.

١٠٠ ملي من زيت الخروع.

زجاجة مصنوع من الزجاج.

طريقة التحضير:

يتم مزج كلا من زيت خشب الورد وزيت الخروع معا.

ثم يتم وضعة في زجاجة مصنوع من الزجاج يكون غطاء محكم دون حركة.

رجه بشكل جيد، ثم يتم وضعه في مكان مظلم.

اذا كان قوام زيت الخروع خفيف، من الممكن أن يضيف ٢٠ ملي من زيت جوز الهند إلى ان يصبح مناسب.

يصبح جاهز لاستخدامه على الشعر.

المكونات:

عدد ٢ كبسولة من فيتامين E.

عدد ١٢ ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

وزن ٥٥ ملليلتر من زيت جوز الهند.

عدد ١٢ قطرة من زيت الياسمين.

طريقة التحضير:

يتم تذويب زيت جوز الهند عن طريق ميكروويف أو وضعه في وعاء ماء ساخن لبضعة ثواني.

إضافة باقي المكونات من جل الألوفيرا وزيت الياسمين وتقليبه معا جيدا.

يتم وضع سيرم الخاص بجل الالوفيرا وزيت الياسمين في زجاجة محكمة.

ثم يتم استخدامه.

سيرم زيت الجوجوبا وزيت النعناع للشعر

المكونات:

نصف كوب فقط من زيت الجوجوبا.

عدد ٢ ملاعق كبيرة من زيت النعناع.

واحد ملعقة من زيت الصويا.

طريقة التحضير: