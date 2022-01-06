مش هناكلها من بره تاني أفضل طريقة لعمل فراخ كنتاكي بكل سهولة

فراخ الكنتاكي من ألذ الأكلات التي من الممكن أن تتذوقها على الإطلاق، كما أنه من الممكن أن تتناولها مع الكثير من الأكلات الأخرى التي من بينها البطاطس المحمرة وكذلك لكاتشب والمايونيز والمكرونة الاسباجيتي وغيرهم من الأطباق الأخرى المختلفة من الأكلات، كما أن الفراخ الكنتاكي لها العديد من الفوائد، كما أن العديد من الأشخاص يحبون تناولها باستمرار في وجبة العشاء وكذلك الغداء.

كيلو دبابيس حجم صغير

عدد أربعة كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من الملح.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

دقيق أبيض “كوب واحد فقط”.

½ كوب نشا ذرة.

القليل من الشطة.

بصل بودر “ملعقة كبيرة”.

ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

زعتر مجفف “ملعقة كبيرة”.

القليل من الفلفل الأسود.

القليل من الملح.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

ماء للعجن.

كوبان من الدقيق.

½ كوب من النشا.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

كركم “ملعقة صغيرة.

القليل من الزعتر المجفف.

القليل من الملح.

رشة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

زيت غزير للتحمير