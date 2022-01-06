مش هناكلها من بره تاني أفضل طريقة لعمل فراخ كنتاكي بكل سهولة

فراخ الكنتاكي من ألذ الأكلات التي من الممكن أن تتذوقها على الإطلاق، كما أنه من الممكن أن تتناولها مع الكثير من الأكلات الأخرى التي من بينها البطاطس المحمرة وكذلك لكاتشب والمايونيز والمكرونة الاسباجيتي وغيرهم من الأطباق الأخرى المختلفة من الأكلات، كما أن الفراخ الكنتاكي لها العديد من الفوائد، كما أن العديد من الأشخاص يحبون تناولها باستمرار في وجبة العشاء وكذلك الغداء.مكونات عمل فراخ كنتاكي
- كيلو دبابيس حجم صغير
- عدد أربعة كوب من الماء.
- ملعقتان كبيرتان من الملح.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من الخل.
- دقيق أبيض “كوب واحد فقط”.
- ½ كوب نشا ذرة.
- القليل من الشطة.
- بصل بودر “ملعقة كبيرة”.
- ملعقة كبيرة من الثوم البودر.
- ملعقة كبيرة من البابريكا.
- زعتر مجفف “ملعقة كبيرة”.
- القليل من الفلفل الأسود.
- القليل من الملح.
- ملعقة صغيرة بيكينج بودر.
- ماء للعجن.
- كوبان من الدقيق.
- ½ كوب من النشا.
- ملعقة صغيرة بيكينج بودر.
- كركم “ملعقة صغيرة.
- القليل من الزعتر المجفف.
- القليل من الملح.
- رشة من البصل البودر.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- زيت غزير للتحمير
- في البداية اغسلي الدبابيس ومن ثم قومي بصنع فتحات بها بواسطة سكين ومن ثم قومي بتحضير محلول النقع وبعدها أضيفي ماء ساقع وكذلك سكر وملح وخل وتابعي المزج جيداً.
- بعد ذلك قومي بوضع كمية الدبابيس ومن ثم قومي بتغطيتها وادخليها في الثلاجة حتى مرور ليلة كاملة ومن ثم قومي بتصفيتها بشكل جيد.
- بعد ذلك قومي بعمل عجينة النقع من خلال وضع دقيق في وعاء وكذلك النشا والبيكينج بودر وكذلك الفلفل الأسود والملح والبابريكا وأيضاً الثوم والبصل البودر وكذلك الزعتر وتابعي التقليب بشكل جيد.
- بعدها قومي بإضافة الماء بشكل جيد إلى أن يصير معك مزيج سائل كمزيج البان كيك.
- بعدها قومي بإضافة الفراخ ومن ثم اتركيها حتى مرور حوالي أربع ساعات.
- بعد ذلك قومي بتجهيز التغطية من خلال وضع الدقيق والنشا والملح والكركم وكذلك البيكينج بودر والبصل بودر والثوم وأيضاً الزعتر المجفف وتابعي التقليب ومن ثم ضعيهم بكيس ثلاجة.
- بعدها قومي بوضع قطعة القطع بالمزيج، وبعدها ضعيها بالزيت إلى أن تتحمر وهكذا تكون جاهزة على التقديم.
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فراخ الكنتاكي من ألذ الأكلات التي من الممكن أن تتذوقها على الإطلاق، كما أنه من الممكن أن تتناولها مع الكثير من الأكلات الأخرى التي من بينها البطاطس المحمرة وكذلك لكاتشب والمايونيز والمكرونة الاسباجيتي وغيرهم من الأطباق الأخرى المختلفة من الأكلات، كما أن الفراخ الكنتاكي لها العديد من الفوائد، كما أن العديد من الأشخاص يحبون تناولها باستمرار في وجبة العشاء وكذلك الغداء.مكونات عمل فراخ كنتاكي
- كيلو دبابيس حجم صغير
- عدد أربعة كوب من الماء.
- ملعقتان كبيرتان من الملح.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من الخل.
- دقيق أبيض “كوب واحد فقط”.
- ½ كوب نشا ذرة.
- القليل من الشطة.
- بصل بودر “ملعقة كبيرة”.
- ملعقة كبيرة من الثوم البودر.
- ملعقة كبيرة من البابريكا.
- زعتر مجفف “ملعقة كبيرة”.
- القليل من الفلفل الأسود.
- القليل من الملح.
- ملعقة صغيرة بيكينج بودر.
- ماء للعجن.
- كوبان من الدقيق.
- ½ كوب من النشا.
- ملعقة صغيرة بيكينج بودر.
- كركم “ملعقة صغيرة.
- القليل من الزعتر المجفف.
- القليل من الملح.
- رشة من البصل البودر.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- زيت غزير للتحمير
- في البداية اغسلي الدبابيس ومن ثم قومي بصنع فتحات بها بواسطة سكين ومن ثم قومي بتحضير محلول النقع وبعدها أضيفي ماء ساقع وكذلك سكر وملح وخل وتابعي المزج جيداً.
- بعد ذلك قومي بوضع كمية الدبابيس ومن ثم قومي بتغطيتها وادخليها في الثلاجة حتى مرور ليلة كاملة ومن ثم قومي بتصفيتها بشكل جيد.
- بعد ذلك قومي بعمل عجينة النقع من خلال وضع دقيق في وعاء وكذلك النشا والبيكينج بودر وكذلك الفلفل الأسود والملح والبابريكا وأيضاً الثوم والبصل البودر وكذلك الزعتر وتابعي التقليب بشكل جيد.
- بعدها قومي بإضافة الماء بشكل جيد إلى أن يصير معك مزيج سائل كمزيج البان كيك.
- بعدها قومي بإضافة الفراخ ومن ثم اتركيها حتى مرور حوالي أربع ساعات.
- بعد ذلك قومي بتجهيز التغطية من خلال وضع الدقيق والنشا والملح والكركم وكذلك البيكينج بودر والبصل بودر والثوم وأيضاً الزعتر المجفف وتابعي التقليب ومن ثم ضعيهم بكيس ثلاجة.
- بعدها قومي بوضع قطعة القطع بالمزيج، وبعدها ضعيها بالزيت إلى أن تتحمر وهكذا تكون جاهزة على التقديم.