“فعالة ومجربة” صفات لتفتيح وتبييض البشرة الدهنية والجافة بشكل فوري

يقدم لكم ثقفني، العديد من الوصفات الطبيعية والخطات المنزلية التي تساعد في تفتيح البشرة سواء كانت الدهنية أو الجافة وبشكل فوري وسريع، حيث تعانى العديد من السيدات والرجال على حد سواء من البشرة الباهتة أو المصبغة، كما هناك العديد يعاني من السمرة التي سببتها أشعة الشمس مما أدى إلى تغير لون البشرة، وهناك العديد من الأسباب والمسببات الأخرى التي تؤدى إلى تغير لون الجلد، ويرغب الكثير في الحصول على طرق ووصفات منزلية وطبيعية من أجل الحصول على وجه مشرق وجميل، ونوفر لكم أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعدك في تفتيح وتبييض البشرة الخاصة بك للوجه والرقبة سواء كان نوع بشرتك جافا أو دهنيا.

تستطيعين من خلال مواد غذائية وطبيعية تتوفر في مطبخ منزلك من صنع العديد من الخلطات والوصفات التي تعمل على تغذية البشرة واستعادة بريقها، ويمكن لك من خلال هذه الوصفات الاستغناء عن المكياج بشكل كبير، كما ستبدين أنيقة بين صديقاتك، ولن تعود هذه المشكلة كبيرة وتسبب لك القلق أو التفكير بها، وذلك لأننا سنقدم لكي عدة وصفات فعالة ومجربة من قبل الكثير من السيدات والتي ينصح بها خبراء التجميل بالأعشاب والطب البديل، ويمكنك الآن القيام بهذه الخلطات في بيتك وستعمل على تفتيح بشرتك على الفور باستخدام هذه الوصفات المميزة.

الطماطم لتفتيح البشرة الدهنية

الطماطم هي نوع من الخضروات المميزة والتي لا غنى عنها، حيث تستخدم في صنع السلطات والعديد من الأطباق، ولكن لا يعلم الكثير بأن الطماطم فعالة بشكل كبير للبشرة، حيث تعمل على تفتيح وتبييض البشرة الدهنية، بجانب ذلك فهي تعمل على اغلاق مسامات الجلد وتقضى على حب الشباب، وعن طريقى استخدام الوصفة تقومي بعمل الآتي.

نحضر ثمرة طماطم ناضجة.

بعد ذلك نقوم بهرس الثمرة، ثم نضعها على الوجه.

نترك الماسك حتى يجف على البشرة.

بعد أن يجف نضع فوقه مرة أخرى من مهروس الطمام ثم نتكره 20 دقيقة.

أخيرا نقوم بغسله بالماء الفاتر.

تقومي بعمل الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة التفاح وعصير الليمون لتبييض الوجه الدهني

الليمون هو مطهر طبيعي، وله العديد من الاستخدامات في تنقية البشرة من الشوائب، كما يقوم بتنظيف البشرة من حب الشباب، وله العديد من الاستخدامات الأخرى، وسنتعرف على طريقة وخطلة عصير الليمون والتفاح من أجل الحصول على بشرة بيضاء ونظرة.

نقوم بوضع معلقتين عصير ليمون على شريحة تفاح ونخلطهم جيدا.

الآن نضع الماسك على الوجه.

يترك على الوجه لمدة 30 دقيقة، بعد ذلك نقوم بغسله بماء فاتر.

خلطة النشا وماء الورد لتفتيح المناطق الحساسة

نقدم لكي عزيزتي المتابعة أفضل خلطة ووصفة تعمل بشكل فعال على تفتيح المناطق الحساسة في الجسم، حيث تهتم الكثير من السيدات في الحصول على وصفات تساعدهن في تفتيح المناطق الحساسة، حيث نقوم باحضار ملعقة كبيرة واحدة من “لبن بودرة، نشا، ماء ورد، عسل أبيض”، ثم بعد ذلك نقوم بخلطها مع بعضها البعض حتى تتجامس، بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على المناطق الحساسة في الجسم ثم نترك حتى فترة 15 دقيقة، بعد ذلك نقوم بغسل المنطقة بماء فاتر، وللحصول على أحسن نتيجة نكرر الوصفة مرتين كل أسبوع.