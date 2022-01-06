يتميز شامبو الكافيين بالعديد من الفوائد المهمة للشعر منها معالجة الشعر المتقصف وتعزيز نموه والحد من التساقط، وينصح خبراء العناية بالشعر بإضافة البن علي الشامبو حيث أن القهوة تمتلك فوائد كثيرة للحفاظ على قوة ولمعان الشعر إذا أضيفت للشامبو الخاص بغسل الشعر، ويفضل استخدام الشامبو الطبيعي لأنه مصنع من مواد طبيعية تعمل على علاج الشعر من المشاكل التي يعاني منها، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل شامبو الكافيين السحري لتحفيز نمو الشعر ومنع تساقطه.

يتم تحضير شامبو الكافيين بمكونات طبيعية مفيدة للشعر، وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من البن السادة

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

كوب من الماء الدافئ.

ربع كوب من جل الصبار.

ربع كوب من أي نوع صابون طبيعي مبشور.

طريقة تحضير شامبو الكافيين سهلة وسريعة وتتم بالخطوات التالية:-

نذوب الصابون المبشور في كوب ماء دافئ، ثم نضيف ملعقة كبيرة من البن السادة و2 ملعقة كبيرة من عسل النحل وربع كوب من جل الصبار مع التقليب أو الخفق في الخلاط الكهربي حتى تتجانس المكونات. ثم نصفي الخليط بالمصفاة ونضع الشامبو في زجاجة نظيفة وتترك ليلة كاملة خارج الثلاجة قبل الاستخدام، ثم يحفظ في الثلاجة حيث تدوم مدة صلاحيته لأسبوع بشرط الحفظ في الثلاجة. ثم نستخدم الشامبو على الشعر ويدلك على فروة الرأس برفق لمدة 7 دقائق. بعد ذلك يغسل الشعر بالماء الدافئ، ويفضل ترطيب الشعر بأي نوع مرطب مناسب للشعر.

فوائد الكافيين للشعر

الكافيين من المواد الطبيعية المفيد للشعر، ومن أهم فوائده ما يلي:-

يساعد على تنشيط الدورة الدموية مما يعمل على تحفيز نمو الشعر بشكل سريع. الحفاظ على درجة الحموضة في فروه الرأس والشعر مما يحفز نمو الشعر وكثافته. يعمل على تقوية جذور الشعر، كما يساعد على وقف تساقطه وزيادة كثافته بشكل ملحوظ. ترطيب الشعر وحمايته من الجفاف والتقصف الناتج عن التعرض للصبغات الكيميائية ومكواة الشعر. تقشير فروه الرأس والتخلص من الدهون وإزالة خلايا الجلد الميت مما يساهم في تعقيم فروة الرأس والوقاية من ظهور القشرة مع الاستخدام المنتظم. تعزيز لون الشعر الطبيعي وتأخير ظهور الشيب لاحتوائه علي مضادات الأكسدة.

بذور الكتان وزيت السمسم لترطيب الشعر

المكونات

ربع كوب من بذور الكتان.

كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

طريقة التحضير