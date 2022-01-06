في 5 دقائق فقط ... هتعملي الحليب المحلي المكثف بطريقتين لعمل ألذ وأطعم الحلويات مش هتستغني عنه ابداً

الحليب المحلي المكثف بطريقتين لعمل ألذ وأطعم الحلويات، يعتبر اللبن المكثف المحلى من الأشياء التي يتم استخدامها في الكثير من وصفات الحلويات، حيث يتميز اللبن المحلى المكثف بأنه يعطي طعم ونكهة مميزة للحلويات، ويقوم الكثير من الأشخاص بشراء اللبن المكثف المحلى من المحلات التجارية ولكن يكون ذلك بأسعار عالية وباهظة، ولكن لا يستطيع الكثيرين شراءه من الخارج، ولذلك سوف نوضح طريقة تجهيز اللبن المكثف المحلى.

الحليب المحلي المكثف بطريقتين لعمل ألذ وأطعم الحلويات

يوجد أكثر من طريقة لعمل الحليب المحلي المكثف وهذه الوصفات هي :-

عمل الحليب المحلى المكثف باللبن البودرة

يمكن اتباع هذه الطريقة من أجل تجهيز اللبن المكثف المحلى بطريقة بسيطة وهي:

½ كوب من الماء المغلي.

كوب من اللبن البودرة.

كوب من السكر الأبيض البودرة.

مكونات عمل الحليب المحلى

داخل الخلاط الكهربائي يتم وضع اللبن البودرة والسكر البودرة والماء المغلي ويتم تشغيل الخلاط الكهربائي لمزج المكونات بشكل جيد مع بعضها البعض.

بعد مزح المكونات سوف يتكون لدينا خليط متجانس وناعم.

بعد ذلك يتم سكب المكونات في برطمان زجاجي ونحتفظ به داخل الثلاجة وعند حفظه في الثلاجة سوف يصبح القوام أثقل.

سوف يكون هذا الحليب صالح للاستخدام لمدة شهر من تاريخ صنعه.

طريقة تحضير الحليب المحلى

طريقة تجهيز الحليب المكثف المحلى باللبن السائل

يمكن أيضاً تحضير اللبن المكثف في المنزل بطريقة بسيطة عن طريق اللبن السائل وهي:

½ كوب من السكر الأبيض.

ثلاثة أكواب من اللبن السائل سواء كان كامل الدسم أو خالي الدسم أو متوسط الدسم.

ملعقة من الزبدة الطرية بدرجة حرارة الغرفة.

مكونات عمل الحليب المكثف باللبن

في إناء نقوم بوضع اللبن السائل على النار ونضيف إليه السكر ونقوم بتقليب المكونات جيدا حتى يصل الخليط إلى مرحلة الغليان.

بعد غليان الحليب تقوم بتهدئة النار مع التقليب بشكل مستمر، وبعدها يتم وضع الزبدة الطرية والاستمرار في التقليب حتى يصبح الخليط أثقَل و القوام سميك.

نقوم بإطفاء النار ونتركه حتى يبرد تماماً وعندها سوف يزداد سمك الخليط.

إذا كان هناك أي كتل موجودة في الخليط يتم خفقه باستخدام المضرب الكهربائي حتى تختفي هذه الكتل.

يمكن عندها استخدام الحليب بشكل مباشر، أو وضعه في الثلاجة والاحتفاظ بالحليب داخل الثلاجة لمدة أسبوعين من تاريخ تجهيزه.

طريقة تحضير الحليب المكثف باللبن