كريم الخميرة الجبار لنفج وتوريد الخدود وشد البشرة ونضارتها والقضاء على تجاعيد الوج

كريم الخميرة الجبار لنفج وتوريد الخدود وشد البشرة، تبحث كل امرأة عن الوسائل المختلفة التي تساهم في إبراز جمالها الخارجي وتحسين مظهرها، ومن علامات جمال المرأة هي الخدود الموردة والمنفوخة أي الوجه الممتلئ وليس النحيف، وهناك الكثير من المنتجات التي يمكن شرائها من الصيدلية من أجل هذا الغرض ولكن يمكن أن تكون مكلفة بالنسبة للبعض ولا يقدرون على الحصول عليها، ولذلك سوف نوضح بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تستغرق وقتاً كبيراً حتى تظهر نتيجتها ولكن تساهم في نفخ الخدود.

كريم الخميرة الجبار لنفج وتوريد الخدود وشد البشرة

تعتبر الخميرة من المنتجات الطبيعية التي تدخل في الكثير من الوصفات التجميلية للبشرة والجسم، ويعتبر كريم الخل والخميرة له تأثير كبير في شد الوجه ونفخ الخدود، ويمكن اتباع هذه الخطوات من أجل تنفيذ الوصفة:

ملعقة من الخميرة.

وملعقة من زيت السمسم.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

وملعقة ونصف من اللبن.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض ومن الأفضل استخدام خل التفاح.

وملعقة من الكريمة السائلة.

مكونات كريم خميرة لنفج الخدود

في إناء صغير يتم وضع الخميرة والكريمة السائلة والعسل الأبيض وزيت السمسم وباقي المكونات ماعدا اللبن ويتم مزجهم بشكل جيد حتى يتم الحصول على خليط متجانس.

قبل استخدام الوصفة على الوجه يتم غسل الوجه أولاً وتجفيفه.

أولاً وتجفيفه. يتم تطبيق الوصفة على منطقة الخدود ويترك على الوجه لمدة 30 دقيقة حتى يجف تماماً.

بعد ذلك يتم إزالة الكريم من الوجه من دون غسل الوجه.

في إناء يتم وضع اللبن وإضافة أربع ملاعق من المياه إليه.

يتم استخدام هذا المزيج في غسل البشرة وتركه لمدة 15 دقيقة عليها.

بعد ذلك قومي باستخدام غسول الوجه الخاص بنوع بشرتك في غسل الوجه.

قومي بتجفيف بشرتك ودهن البشرة بكريم في مرطب مناسب لها.

يمكن تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع حتى تحصلين على النتيجة روعه في تفتيح الوجه ونفخ الجدود .

طريقة تحضير لتسمين الوجه

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم وصفة كريم الخميرة والخل لنفخ الخدود وشد البشرة، يمكن تنفيذ الطريقة التي ذكرناها واستخدامها لبشرتك إذا كنتِ تريدين الحصول على بشرة مشدودة وخدود منفوخة وموردة.