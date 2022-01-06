الطريقة الصحيحة لعمل هريسة الشطة بمكونات سهلة وبسيطة مثل اكبر الشيفات

هناك الكثير من المصريين يعشقون الأكلات الحارة، إلا أنه يوجد العديد من البلدان تتفنن في الأكلات الحارة مثل دولة السودان والمكسيك وغيرها من الدول، حيث أن هريسة السكة نوع من أنواع الصلصات الحارة التي يتم إضافتها إلى الطعام كي تعطي مذاق حار، وتباع هريسة السكة في المحلات التجارية وبأسعار عالية الثمن، ولكن السهل إعداد هريسة السكة في المنزل بمكونات سهلة، وتحفظ هريسة السكة إلى فترات طويلة دون أن تفسد، كما تستخدم في العديد من الوصفات الشتوية، حيث قام عدد كبير باستخدام محرك البحث جوجل لمعرفة طريقة إعداد هريسة السكة مثل اكبر الشيفات.

واحد كيلو ونصف من الفلفل الأحمر.

2 حبة ليمون أخضر.

ربع كيلو من الثوم.

2 ملعقة كبيرة ملح.

كوب ونصف من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة كزبرة جافة.

1 ملعقة كبيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من الشطة الجافة.

نقوم بغسل الشطة جيدا وتنشيفها بواسطة مناديل ورقية أو فوطة نظيفة وذلك للحفاظ على الهريسة أكبر فترة ممكنة لأن الماء بسبب العفونة.

تقشير الثوم وغسله وتجفيفه ويوضع في الكبة كي يفرم جيدا.

وضع الشطة في الكبة الكهربائية مع الثوم مفرمة.

ونقوم بتقطيع الليمون ونزع البذور حتى لا تعطي مرار في الهريسة.

نضع الليمون مع الثوم والشطة ونبدأ بطحنه جيدا.

نضع الزيت مع الملح والشطة والكمون والكزبرة.

نخلط جيدا ثم نقوم بتقليبه.

تحفظ هريسة الشطة في برطمان زجاج ويفضل أن يكون البرطمانات جافة تماما ويوضع على وجهه زيت زيتون.

تحفظ في الثلاجة لفترات طويلة.

مكونات هريسة الشطةطريقة إعداد هريسة الشطة في المنزلطريقة استخدام هريسة الشطة في الأطعمة

حيث تدخل هريسة الشطة في العديد من الوصفات حيث تعطي مذاق حار ونكهات مختلفة الطعام.