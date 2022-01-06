اعمللهم حاجة حلوة وسريعة حلى كرات البسبوسة المنزلية الشهية بكل بساطة

تعتبر حلويات كرات البسبوسة المشهورة من أفضل الحلويات الشرقية المفضلة لدى الأطفال والكبار فهي تتميز بالملمس الرملي والطعم الحلو والشهي الخاص بها وتحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم وكما يمكن تحضيرها بأكثر من شكل فهناك بسبوسة بالمكسرات أو بسبوسة بالشوكولاتة أو بسبوسة بالقشطة أو بسبوسة سادة وتبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضير البسبوسة في المنزل حتى تضمن سلامة صحة أولادها تابعوا معنا هذا المقال الذي سوف نقدم فيه طريقة تحضير كرات البسبوسة الشهية بمكونات سهلة وبسيطة دون تكلفة.

كوبين من السميد

كوبين من الحليب

كوبين من السكر

ملعقتين من الفانيليا

كوب من الماء

كوب من الزبدة السايحة

أربع ملاعق كبيرة من السكر

أربع قطرات من ماء الورد

ملعقة صغيرة من القرفة

كوب من الكنافة

كوب من جوز الهند الناعم

نقوم بإحضار وعاء كبير ونضعه على نار متوسطة ونقوم بوضع الزبدة به ونتركها على النار حتى تذوب ثم نضيف السميد الناعم إلى الزبدة ونقوم بتقليبها حتى تأخذ اللون الذهبي.

نقوم بتجهيز الشربات فنحضر إناء ونضع به السكر والماء ثم نبدأ في التقليب المستمر حتى يذوب السكر ويمتزج مع الماء.

ثم نقوم بوضع الحليب والفانيليا إلى السميد والسكر ونبدأ في تحريكهم حتى تصبح العجينة طرية وناعمة.

نترك العجينة قليلا حتى تبرد ونقوم بتجهيز حشو السميد.

نحضر وعاء ونضع به السكر وجوز الهند والقرفة وماء الورد ونقوم بتقليبهم حتى تتجانس المكونات مع بعضها جيدا.

نحضر طاسة ونضعها على نار متوسطة ثم نضع بها الزبدة ونتركها حتى تذوب ثم نضيف الكنافة بعد أن نقوم بتفتيتها ونحمصها عن طريق عجنها بالزبدة ونضعها بالفرن حتى تأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك نقوم بتجهيز كرات البسبوسة فنقسم العجينة إلى كرات صغيرة الحجم ونقوم بعمل ثقف داخل كل كرة حتى نبدأ في وضع الحشو من الداخل وإغلاقها جيدا بإحكام ونغلفها بالكنافة ونقوم بتصفيتها في طبق حتى تنتهي كمية العجين.

نقوم بوضع كرات البسبوسة في طبق ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تبرد وتصبح جاهزة للتقديم مع العصير أو الشاي حسب رغبتكم، وبالهنا والشفا.

مكونات تحضير كرات البسبوسةطريقة تحضير كرات البسبوسة