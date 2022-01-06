طريقة عمل الكبدة في البيت.. فوائد الكبدة الصحية وكيفية تنظيفها ووصفة تتبيلها وتجهيزها من الألف إلى الياء

طريقة عمل الكبدة في البيت، الكبدة من الأكلات السريعة والمحببة للكثير من الأشخاص؛ حيث أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية لاحتوائها على الفيتامينات والبروتينات والحديد أيضا، وتعتبر الكبدة من الأكلات التي ينصح بتناولها دوما لمن هم يعانون من الأنيميا وفقر الدم، كما أن الكثير منا يرتكب خطأ شائع بدون ما يشعر وهو غسل الكبدة قبل النضج، وهذا يتسبب في وجود البكتيريا الضارة في الجسم مما يؤدي إلى التسمم الغذائي، وإليكم في هذا المقال كل ما هو مفيد للكبدة وتنظيفها.

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إليكم طريقة عمل الكبدة المقادير المضبوطة التي تتمثل في كلا من:

نصف كيلو من الكبدة البقري.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الزيت.

2 ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

قرن فلفل حار أخضر

ربع كوب من عصير الليمون.

قرن فلفل أحمر.

2 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

نقوم بإحضار مقلاة كبيرة ثم نضع بها الزيت ثم الثوم علي درجة حرارة متوسطة.

ثم بعد ذلك نضيف الكبدة على الثوم ويقلب جيدا حتي يتغير اللون.

وبعد ذلك نضيف باقي المكونات في إناء ونمزجهم جيدا.

عندما يتغير لون الكبدة الي اللون البني نضع اليها باقي المكونات مع الاستمرار في التقليب.

ثم نترك الكبدة لمدة خمس دقائق حتي يتم نضجها.

ثم تقدم ساخنة مع سلطة الطحينة.

لابد من تنظيف الكبدة قبل طهيها بالرغم من أن تنظيف الكبدة بالطريقة المعروفة؛ فهو من الأشياء الخاطئة، ولكن الكثير يرغب في تنظيف الكبدة قبل وضعها على النار، وإليكم الآن طريقة تنظيفها كما يلي: