طريقة عمل بلح الشام في البيت.. سر اللون الذهبي والقرمشة التي تدوم أياما في هذه الوصفة

طريقة عمل بلح الشام في البيت، إذا تحدثنا عن أفضل الحلويات الشرقية التي يمكن الحصول عليها وعملها في المنزل بخطوات غاية في البساطة سنتحدث عن بلح الشام، الحلوى المميزة والمناسبة لجميع الأوقات وطريقة عملها لا تحتاج إلى وقت أو مجهود على الإطلاق، لذلك قررنا أن نوضح اليوم كيف يتم عمل بلح الشام الشهي وتقديمه للضيوف والأسرة ليتناولوه ويستمتعون بمذاق رائع، تأتي الوصفة كما نوضحها فيما هو قادم.
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طريقة عمل بلح الشام
تأتي طريقة عمل بلح الشام بسهولة عند شراء هذه المكونات:
- ثلاثة بيضات.
- كوب من الدقيق.
- كوب الماء.
- ربع كوب من الزيت.
- رشة ملح.
- رشة فانيليا.
- ملعقة نشا صغيرة.
- الشربات ويأتي تحضيره من خلال تكون كوبان من الماء وكوبان من السكر مع عصرة ليمونة بسيطة وكذلك رشة فانيليا في النهاية، ويتم عمله من خليط الماء مع السكر وتركه حتى يغلي ثم إضافة الفانيليا والليمون.
خطوات عمل بلح الشام الشهي
يمكنكم الآن تحضير أشهى والذ الحلوى وهي بلح الشام من خلال تنفيذ هذه الخطوات:
- نأتي بوعاء حتى نضع به الماء مع الزيت على النار وتركه حتى تمام الغليان.
- نضع أثناء الغليان كل من النشا والدقيق مع الفانيليا وذلك حتى يكون العجين متماسك.
- يمكن استخدام العجان في الخلط للحصول على مزيج قوي.
- نبدأ في إضافة البيض إلى العجين ولكن يلزم إضافة كل واحدة بشكل منفرد مع زيادة التقليب للمزج مرة أخرى.
- كما أنه الآن علينا وضعه بداخل قمع خاص بالحلوى ومن ثم تشكيل بلح الشام بداخل الزيت الساخن ليتم قليه حتى يصل إلى اللون الذهبي.
- وفي النهاية وهذه الخطوة تعتبر أهم خطوة هي وضع بلح الشام بداخل الشربات البارد وبذلك نكون قد انتهينا مع وضعه في وعاء للتقديم.
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طريقة عمل بلح الشام في البيت، إذا تحدثنا عن أفضل الحلويات الشرقية التي يمكن الحصول عليها وعملها في المنزل بخطوات غاية في البساطة سنتحدث عن بلح الشام، الحلوى المميزة والمناسبة لجميع الأوقات وطريقة عملها لا تحتاج إلى وقت أو مجهود على الإطلاق، لذلك قررنا أن نوضح اليوم كيف يتم عمل بلح الشام الشهي وتقديمه للضيوف والأسرة ليتناولوه ويستمتعون بمذاق رائع، تأتي الوصفة كما نوضحها فيما هو قادم.
كيرياتين طبيعي للشعر المجعد والخشن والجاف والتالف بمكونين فقط.. وصفة آمنة حتى للبنات الصغار
طريقة عمل بلح الشام
تأتي طريقة عمل بلح الشام بسهولة عند شراء هذه المكونات:
- ثلاثة بيضات.
- كوب من الدقيق.
- كوب الماء.
- ربع كوب من الزيت.
- رشة ملح.
- رشة فانيليا.
- ملعقة نشا صغيرة.
- الشربات ويأتي تحضيره من خلال تكون كوبان من الماء وكوبان من السكر مع عصرة ليمونة بسيطة وكذلك رشة فانيليا في النهاية، ويتم عمله من خليط الماء مع السكر وتركه حتى يغلي ثم إضافة الفانيليا والليمون.
خطوات عمل بلح الشام الشهي
يمكنكم الآن تحضير أشهى والذ الحلوى وهي بلح الشام من خلال تنفيذ هذه الخطوات:
- نأتي بوعاء حتى نضع به الماء مع الزيت على النار وتركه حتى تمام الغليان.
- نضع أثناء الغليان كل من النشا والدقيق مع الفانيليا وذلك حتى يكون العجين متماسك.
- يمكن استخدام العجان في الخلط للحصول على مزيج قوي.
- نبدأ في إضافة البيض إلى العجين ولكن يلزم إضافة كل واحدة بشكل منفرد مع زيادة التقليب للمزج مرة أخرى.
- كما أنه الآن علينا وضعه بداخل قمع خاص بالحلوى ومن ثم تشكيل بلح الشام بداخل الزيت الساخن ليتم قليه حتى يصل إلى اللون الذهبي.
- وفي النهاية وهذه الخطوة تعتبر أهم خطوة هي وضع بلح الشام بداخل الشربات البارد وبذلك نكون قد انتهينا مع وضعه في وعاء للتقديم.