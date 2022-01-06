طريقة عمل بلح الشام في البيت.. سر اللون الذهبي والقرمشة التي تدوم أياما في هذه الوصفة

طريقة عمل بلح الشام في البيت، إذا تحدثنا عن أفضل الحلويات الشرقية التي يمكن الحصول عليها وعملها في المنزل بخطوات غاية في البساطة سنتحدث عن بلح الشام، الحلوى المميزة والمناسبة لجميع الأوقات وطريقة عملها لا تحتاج إلى وقت أو مجهود على الإطلاق، لذلك قررنا أن نوضح اليوم كيف يتم عمل بلح الشام الشهي وتقديمه للضيوف والأسرة ليتناولوه ويستمتعون بمذاق رائع، تأتي الوصفة كما نوضحها فيما هو قادم.

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تأتي طريقة عمل بلح الشام بسهولة عند شراء هذه المكونات:

ثلاثة بيضات.

كوب من الدقيق.

كوب الماء.

ربع كوب من الزيت.

رشة ملح.

رشة فانيليا.

ملعقة نشا صغيرة.

الشربات ويأتي تحضيره من خلال تكون كوبان من الماء وكوبان من السكر مع عصرة ليمونة بسيطة وكذلك رشة فانيليا في النهاية، ويتم عمله من خليط الماء مع السكر وتركه حتى يغلي ثم إضافة الفانيليا والليمون.

يمكنكم الآن تحضير أشهى والذ الحلوى وهي بلح الشام من خلال تنفيذ هذه الخطوات: