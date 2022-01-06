وصفة فطائر الطاسة السريعة بدون خميرة.. وجبة بيتي سريعة جدا وساخنة متكاملة وغير مكلفة

وصفة فطائر الطاسة السريعة بدون خميرة، فطائر الطاسة بدون الخميرة من أنواع الفطائر السريعة التي تتميز بأنها لذيذة وخفيفة، ومن الممكن أن يتم حشوها بالكثير من الحشوات المختلفة من الفراخ أو الخضروات أو أي نوع ترغبيه، لذلك يبحث الكثير من الأمهات عن الطريقة السهلة للوصفة، وسوف نعد لكم في خطوات مبسطة ومقادير مضبوطة من خلال هذا المقال.

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من خلال بعض المكونات يمكنك عمل فطائر الطاسة بكل سهولة، وتتمثل تلك المكونات في كلا من:

ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

علبة زبادي بلدي.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ثلث كوب من الزيت النباتي.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ثلاث ملاعق لبن بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

مكونات الحشو

نصف كيلو من الجبن الرومي.

ربع كيلو من جبنة فيتا.

ربع كيلو من الجبنة الكريمي.

2 من حبات الفلفل الالوان.

حزمة من البقدونس.

تتكون طريقة الفطائر من مكونات بسيطة قد تكسبها الطعم اللذيذ المذاق الطيب وتتميز بالقيمة الغذائية العالية، وإليكم الخطوات اللازمة لعملها بكل سهولة كما يلي:

يتم إحضار وعاء عميق ثم نضع به كلا من الدقيق والخميرة ثم السكر ثم اللبن البودر ثم الملح والبيكنج بودر ثم تخلط المكونات جيدا حتي يتجانس الخليط.

يتم إضافة الزيت والزبادي ويقلب جيدا ثم يتم إضافة الماء تدريجيا حتى نحصل على عجينة لينة وسهلة التشكيل يم الجن جيدا ثم تترك العجينة لمدة ساعة لتختمر.

نقوم بإحضار وعاء آخر ونضع به الجبنة الرومي والجبنة الكريمي والجبنة الفيتا مع البقدونس والفلفل الالوان ويتم خلطهم جيدا حتي يتجانس الخليط.

نقوم بتشكيل العجينة و نضع بداخلها الحشو ثم نتركها لمدة ربع ساعة وبعدها يتم فردها ثم نضعها في الطاسة حتى تنضج.

يتم تقديمها ساخنة كوجبة غذائية كاملة.