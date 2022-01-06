تخلصي من تجاعيد الوجه نهائياً بعمل ماسك جبار بدون تكاليف تماما

ماسك الموز للتخلص من تجاعيد الوجه نهائياً مع التقدم في السن تبدأ البشرة في الترهل وتغزوها التجاعيد والخطوط الرفيعة الأمر الذي يجعل بعض النساء يفقدن الثقة في أنفسهن ويبدأن في البحث عن طرق ووصفات للتخلص من هذه التجاعيد وشد البشرة، ويصبحن أمام اختيارين إما المستحضرات الصيدلانية باهظة الثمن وإما المنتجات مجهولة المصدر ومنخفضة السعر مما يسبب لهم الحيرة والتردد وقد تستخدم بعضهن المنتجات المغشوشة فتسبب لهن العديد من مشاكل البشرة بدلاً من معالجتها إلا أن البشرى السارة إنه يمكنكم التخلص من تجاعيد البشرة في سهولة تامة باستخدام مكونات طبيعية مضمونة النتائج 100% والتي منها ماسك الموز.

ماسك الموز وزيت الزيتون لشد الوجه

يتميز الموز باحتوائه على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والأملاح المعدنية المفيدة لصحة البشرة وحيويتها بينما يحتوي زيت الزيتون على مواد مؤكسدة مضادة لأشعة الشمس وتزيل التجاعيد كما يحتوي على مجموعة من الفيتامينات التي تعمل على تغذية البشرة وترطيبها، وفيما يلي طريقة عمل ماسك الموز للتخلص من تجاعيد الوجه نهائياً.

اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون مع ملعقة صغيرة من العسل وإصبع مهروس من الموز وقلبي جيداً حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها.

بعد ذلك قومي بفرد الخليط على وجهك بالتساوي واتركيه لمدة نصف ساعة ثم قومي بشطفه بالماء الدافئ والشامبو.

يوصي خبراء العناية بالبشرة بتطبيق هذه الوصفة أسبوعياً للحصول على نتائج فعالة.

ماسك الموز وماء الورد

لا شك أن وصفة الموز وماء الورد من الوصفات الفعالة في التخلص من التجاعيد وشد الوجه وملئ الخطوط الرفيعة التي تغزو البشرة مع التقدم في العمر وانخفاض مستوى الكولاجين في الجسم المسؤول عن حيوية البشرة وشدها، كما يعمل ماء الورد على التنظيف العميق للبشرة وإنعاشها وإليكم الخطوات اللازمة لإعدادها وطريقة استخدامها: