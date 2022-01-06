كيرياتين طبيعي للشعر المجعد والخشن والجاف والتالف بمكونين فقط.. وصفة آمنة حتى للبنات الصغار

كيرياتين طبيعي للشعر المجعد والخشن والجاف والتالف، تحتاج كثير من السيدات والفتيات إلى عمل كرياتين طبيعيي في المنزل وذلك للتخلص من الشعر الهائش والغير ناعم والمجعد والجاف وأيضا التالف لذلك استطعنا أن نجد لكم وصفة طبيعية باقل التكاليف وبمكونين فقط سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.
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وصفة كرياتين الشعر الطبيعي بمكونين فقط
استطعنا أن نجد لكم أسهل الوصفات بأقل التكاليف فهي بمثابة وصفة سحرية حيث تحتاج إلى مكونين فقط لكي نحصل على كرياتين منزلي وسوف نوضح مكوناتها من خلال النقاط التالية:-
- ٢ ملعقة من بذر الكتان.
- ٤ ملاعق من زيت الزيتون الأصلي.
- أناء فارغ.
- كاس فارغ.
- جورب أو قطعة شاش.
- ٢٥٠ جرام ماء.
- مضرب كهربائي صغير.
طريقة تحضير وصفة كرياتين الشعر
أن تحضير هذه الوصفة يكون في غضون دقائق معدودة فهي سهلة جدا ولا تحتاج إلى. وقت وسوف نتعرف على طريقة تحضيرها وفقا للمكونات السابقة:-
- نحضر الأناء الفارغ نقوم بوضع به ملعقتين بذر الكتان ونقوم بوضع الماء عليهم ونقوم بوضعهم على النار لمدة ربع ساعة.
- بعد تمام الغليان سوف نلاحظ خروج مادة لزجه من البذر مثل الزيت.
- نحضر الكاس الفاضي ونضع بها الجورب أو الشاش على سطحها ونقوم بوضع الخليط بها وتصفيته واستخراج المادة اللزجة التي به والتخلص من البذر.
- نقوم بوضع ٤ ملاعق من زيت الزيتون عليها.
- نقوم بتقليبهم وضربهم بالمضرب الكهربائي الصغير الخاص بالنسكافية.
- نلاحظ تغير لون الخلطة إلى اللون الأبيض.
- نقسم الشعر إلى أربع أقسام نضع على كل قسم من الخليط ونقوم بتسريحة وفرده بالمشط.
- عند الانتهاء نلفه طقيه ونضع عليه بونيه الشعر.
- نترك الشعر لمدة ٤ ساعات أو ٦ ثم نقوم بغسله بالشامبو وترطيبه بعد ذلك.
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كيرياتين طبيعي للشعر المجعد والخشن والجاف والتالف، تحتاج كثير من السيدات والفتيات إلى عمل كرياتين طبيعيي في المنزل وذلك للتخلص من الشعر الهائش والغير ناعم والمجعد والجاف وأيضا التالف لذلك استطعنا أن نجد لكم وصفة طبيعية باقل التكاليف وبمكونين فقط سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.
وصفة فطائر الطاسة السريعة بدون خميرة.. وجبة بيتي سريعة جدا وساخنة متكاملة وغير مكلفة
وصفة كرياتين الشعر الطبيعي بمكونين فقط
استطعنا أن نجد لكم أسهل الوصفات بأقل التكاليف فهي بمثابة وصفة سحرية حيث تحتاج إلى مكونين فقط لكي نحصل على كرياتين منزلي وسوف نوضح مكوناتها من خلال النقاط التالية:-
- ٢ ملعقة من بذر الكتان.
- ٤ ملاعق من زيت الزيتون الأصلي.
- أناء فارغ.
- كاس فارغ.
- جورب أو قطعة شاش.
- ٢٥٠ جرام ماء.
- مضرب كهربائي صغير.
طريقة تحضير وصفة كرياتين الشعر
أن تحضير هذه الوصفة يكون في غضون دقائق معدودة فهي سهلة جدا ولا تحتاج إلى. وقت وسوف نتعرف على طريقة تحضيرها وفقا للمكونات السابقة:-
- نحضر الأناء الفارغ نقوم بوضع به ملعقتين بذر الكتان ونقوم بوضع الماء عليهم ونقوم بوضعهم على النار لمدة ربع ساعة.
- بعد تمام الغليان سوف نلاحظ خروج مادة لزجه من البذر مثل الزيت.
- نحضر الكاس الفاضي ونضع بها الجورب أو الشاش على سطحها ونقوم بوضع الخليط بها وتصفيته واستخراج المادة اللزجة التي به والتخلص من البذر.
- نقوم بوضع ٤ ملاعق من زيت الزيتون عليها.
- نقوم بتقليبهم وضربهم بالمضرب الكهربائي الصغير الخاص بالنسكافية.
- نلاحظ تغير لون الخلطة إلى اللون الأبيض.
- نقسم الشعر إلى أربع أقسام نضع على كل قسم من الخليط ونقوم بتسريحة وفرده بالمشط.
- عند الانتهاء نلفه طقيه ونضع عليه بونيه الشعر.
- نترك الشعر لمدة ٤ ساعات أو ٦ ثم نقوم بغسله بالشامبو وترطيبه بعد ذلك.