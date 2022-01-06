كيرياتين طبيعي للشعر المجعد والخشن والجاف والتالف بمكونين فقط.. وصفة آمنة حتى للبنات الصغار

كيرياتين طبيعي للشعر المجعد والخشن والجاف والتالف، تحتاج كثير من السيدات والفتيات إلى عمل كرياتين طبيعيي في المنزل وذلك للتخلص من الشعر الهائش والغير ناعم والمجعد والجاف وأيضا التالف لذلك استطعنا أن نجد لكم وصفة طبيعية باقل التكاليف وبمكونين فقط سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

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استطعنا أن نجد لكم أسهل الوصفات بأقل التكاليف فهي بمثابة وصفة سحرية حيث تحتاج إلى مكونين فقط لكي نحصل على كرياتين منزلي وسوف نوضح مكوناتها من خلال النقاط التالية:-

٢ ملعقة من بذر الكتان.

٤ ملاعق من زيت الزيتون الأصلي.

أناء فارغ.

كاس فارغ.

جورب أو قطعة شاش.

٢٥٠ جرام ماء.

مضرب كهربائي صغير.

أن تحضير هذه الوصفة يكون في غضون دقائق معدودة فهي سهلة جدا ولا تحتاج إلى. وقت وسوف نتعرف على طريقة تحضيرها وفقا للمكونات السابقة:-