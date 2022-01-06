حضري خلية النحل الذهبية بحشو الجبن اللذيذ في المنزل بكل سهولة

تعتبر خلية النحل ، من المعجنات والمخبوزات السهلة واللذيذة، التي أنتشرت بكثرة في محلات الحلويات، وهي أكلة شهية وخفيفة، يمكن تناولها كوجبة إفطار أو عشاء، ويمكن إعدادها بمذاق حلو أو حادق، ويمكن أيضاً حشوها بالشوكولاتة أو المربى أو الجبنة، وغيرها من الحشوات الأخرى، فهي من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، وتتميز بقوامها الطري والهش وطعمها الشهي واللذيذ، ودائماً يبحث الكثير من الأشخاص علي أكلات ووصفات مختلفة، بدلاً من الطرق التقليدية التي اعتادوا عليها، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل خلية النحل في المنزل بخطوات سهلة وسريعة.

مكونات عمل خلية النحل

من هنا سوف نقدم لكم مقادير بسيطة وغير مكلفة لإعداد هذه الأكلة وهي كما يلي:-

للعجينة:-

2/3 كوب حليب سائل .

ملعقتين صغيرتين من السكر الحبيبات.

2 معلقة صغيرة من الخميرة الجافة.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

ربع معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة صغيرة من بيكينج بودر.

3 ملاعق كبيرة من السكر الحبيبات.

4 ملاعق كبارمن الزبدة السائلة.

للدهن الوجه:-

قليل من الحليب.

للحشو:-

3 /4 كوب من جبنة كريمي.

سوف نتعرف من هنا علي خطوات تحضير خلية النحل بخطوات سهلة وبسيطة وهي كالاتي:-



أولاً في طبق عميق، نضع الحليب الدافئ والسكر والخميرة ونقلب جيداً وتغطي وتترك جانباً حتي تتفاعل. ثم في العجان الكهربائي، نضع الدقيق وبكينج بودر، والسكر والزبدة السائلة، والملح وخليط الخميرة السابق، ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة طرية. بعد ذلك نأخذ العجينة، ونضعها في طبق عميق مدهون بقليل من الزيت، وتغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدّة ساعة. بعد التخمير تقسم العجينة إلي كرات صغيرة الحجم، ونأخذ قطعة ونفردها باليد قليلاً، ونضع قطعة صغيرة من الجبنة ونلم الأطراف لتصبح دائرة. وعندالأنتهاء من باقي الكمية، ترص الكرات في صينية مدهونة بالزبدة، وتترك لتختمر مره أخرى في مكان دافئ لمدة نصف ساعة. تدهن بقليل من الحليب علي الوجه، وتخبز في فرن ساخن مسبقاً علي درجة حراره 200 مئوية، لمدة 20 دقيقة مع المراقبة. وعند تمام النضج وأخذ اللون ذهبي، تخرج وتسقي بالشربات البارد، وتقدم بألف صحة وعافية.

طريقة عمل القطر

سوف نتعرف علي خطوات تحضير الشربات وهي كما يلي:-

نقوم بوضع إنار علي نار متوسطة، ونضع به 2 كوب من الماء وكوب من السكر، وعصير نصف لليمونة.

ويتم تركهم علي النار لمدة 10 دقائق تقريباً، ثم يتم رفعهم من علي النار وتركهم جانباً حتي يبرد تماماً.

أسباب نجاح خلية النحل

من هنا سوف نقدم لكم بعض أسرار نجاحها وهي كما يلي:-

التأكد من صلاحية الخميرة أو بكينج بودر. نخل الدقيق وجميع المساحيق قبل مزجها. انتظري العجين حتي يتخمر ويتضاعف حجمه. بعد الانتهاء من الخبز اثقبي كل قطعة وهي ساخنة. لا تنسي دهن الكرات بصفار البيض للحصول علي لون ذهبي.

طريقة بسيطة لعمل عجينة فطيرة الكريب الأصلية

من هنا سوف نتعرف علي طريقة عمل هذه العجينة الهشة وهي كما يلي:-

قومي بخلط كوب من الدقيق، مع كوب ونصف حليب مع 2 بيضة، مع معلقة كبيرة زيت، في بولة عميقة.

ثم ضيفي عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح، واخلطي جيداً حتي تصبح العجينة سائلة.

ثم في مقلاة علي النار، أضيفي معلقتين كبار من عجينة الكريب، واتركيها لمدة 30 ثانية، ثم اقلبيها علي الوجه الأخر.

بعد ذلك ارفعي العجينة من المقلاة، وضعيها في طبق جانباً، حتي تنتهي من الكمية.

ثم زينيه بالفواكه أو السكر البودرة، أو العسل علي حسب الرغبة، وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل عجينة الشوفان للحشوات المختلفة

هيا بنا نتعرف من هنا علي خطوات تحضير هذه العجينة وهي كما يلي:-