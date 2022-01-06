طريقة عمل المكرونة بالبشاميل الأولى في الولائم على أصولها.. سترفع رأسك وتشرفك في عزوماتك

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل الأولى في الولائم على أصولها، المكرونة البشاميل من الأكلات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص؛ حيث أنها من الأكلات التي انتشرت في مصر والعالم العربي؛ فهي تحتوي على قيمة غذائية عالية جدا لما تحتوي عليه من مكونات، والكثير من ربات البيوت يرغبن في معرفة الطريقة الصحيحة لتحضيرها، لذلك أعددنا لكم المكونات والطريقة بالخطوات الصحيحة.

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إليكم الآن المكونات والمقادير المضبوطة، والتي تتمثل في كلا من:

المكونات

نصف مكرونة قلم.

كمية مناسبة من الماء.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

ربع كيلو من البصل.

2 قرن من الفلفل الأخضر.

نصف كوب من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر.

كوب كبير من الزيت النباتي.

سبع ملاعق من الدقيق الأبيض.

2 كوب من اللبن الحليب.

نحضر وعاء مناسب ونضع بها كمية من الماء ونتركه يغلي.

ثم نضع بها المكرونة ونضع عليه ملعقة من الزيت النباتي وربع ملعقة من الملح حتي تنضج ثم تصفي من الماء وتترك جانبا.

ثم نحضر مقلاة ونضع بها ملعقتين من الزيت النباتي ونضع بها اللحمة ثم نضع البصل والبهارات ونقلبهم جيدا حتي تنضج.

ثم نضع وعاء على نار هادئة ثم نضع به سبع ملاعق دقيق وسبع ملاعق سبع زيت نباتي ثم يقلب جيدا حتي يصل الي اللون الذهبي قم نضع اللبن تدريجيا الي أن يتماسك جيدا.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم نحضر صينية مدهونة بالزيت ثم نضيف البشاميل على المكرونة ثم نضع نصف الكمية في الصينية ثم نضع اللحمة ثم نضع باقي كمية المكرونة ثم نضع باقي كمية البشاميل ويتم إدخالها الفرن.

ثم نتابع النضج الي ان يتغير لونها الي اللون الذهبي ويتم خروجها من الفرن.

طريقة عمل المكرونة بشاميل