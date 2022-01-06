فطيرة تركية بحشوة جديدة وعجينة قطنية تصلح لجميع أنواع المعجنات

تتميز الفطيرة التركية ، بطعمها الشهي واللذيذ الذي يعشقه الملايين ويحبها الكبار والصغار، وهي من الوصفات التي اشتهر بها المطبخ التركي، وتتميز أيضاً بأنها عجينة فريدة وحشواتها مختلفة، وهي تعتبر من الأكلات سرعية التحضير التي يمكن حشوهها بطرق عديدة، وهناك مكانة مهمة للمعجنات علي السفرة العربية، وهي نوع مميز للغاية من الفطائر، وهي من إحدى الوصفات الشهيرة التي يتميز بها المطبخ التركي، وهي من المعجنات التي تتميز بقوامها الهش والخفيف، وكل مكوناتة بسيطة وغير مكلفة، وتوجد في جميع المنازل تقريباً، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل الفطيرة التركية في المنزل.مكونات عمل الفطيرة التركية
تتكون هذه الفطيرة اللذيذة من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها من هنا وهي كالاتي:-
- كوب من الحليب الدافئ.
- معلقة كبيرة من الخميرة الجافة.
- نصف معلقة كبيرة من السكر.
- 2 معلقة كبيرة من الزبادي.
- بياض بيضة.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- نصف معلقة صغيرة من الملح.
- 3 أكواب ونصف من الدقيق.
الصلصة:-
- معلقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- مقدار معلقة صغيرة من معجون الفلفل الأحمر.
- نصف معلقة صغيرة من الكاتشب.
- رشة من الزعتر + رشة من الزنجبيل.
- نصف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.
الحشو:-
- قطع صغيرة من صدورالدجاج.
- ربع كوب من الذرة الصفراء.
- مقدار ربع كوب من الزيتون المخلي.
- نصف كوب من الجبنة الموتزريلا.
للدهن الوجه:-
- 2 معلقة كبيرة من الحليب السائل.
- رشة من الجبنة الموتزريلا.
- ربع معلقة صغيرة من السمسم.
- رشة من حبة البركة.
سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير الفطيرة التركية في المنزل بخطوات سهلة وهي كما يلي:-
- أولاً في طبق عميق، نضع الحليب الدافئ والخميرة والسكر، واللبن الزبادي وبياض البيض والزيت النباتي والملح، ونقلب جيداً ثم نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج.
- نعجن باليد لمدة 10دقائق حتي نحصل على عجينة طرية وناعمة، توضع في طبق مدهون بقليل من الزيت، وتغطي وتترك لتتخمر في مكان دافئ لمدّة ساعة.
- لعمل الصلصة في طبق أخر، نضع الصلصة ومعجون الفلفل الأحمر، والكاتشب والزعتر والزنجبيل والفلفل الاسود، ونقلب جيداً.
- لعمل الحشو في طبق، نقوم بضع قطع الدجاج والذرة، والزيتون والموتزريلا ونقلب جيداً وتترك جانباً لحين الاستخدام.
- بعد ذلك تقسم العجينة إلي جزئين، نفرد أول جزء من العجينة دائرة، علي سطح مرشوش بقليل من الدقيق، ثم يوضع في صينية مدهونة بالزيت، ومرشوشة بقليل من السميد.
- ثم نقوم بعمل ثقوب بواسطة الشوكة لتجنب إنتفاخ العجينة أثناء الخبز، ثم نضع الصلصة ونفردها ثم نضع الحشوة في المنتصف، ونفردها بالتساوي، ثم نفرد باقي العجينة ونضعها فوق الحشوة، ندخل الأطراف إلي الداخل بواسطة معلقة.
- يدهن الوجه بالحليب ويرش القليل من الموتزريلا والسمسم وحبة البركة، تغطي وتترك لترتاح في مكان دافئ لمدّة 10 دقائق قبل الخبز.
- ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً علي درجة حراره 200 مئوية، لمدة 25 دقيقة مع المراقبة من حين إلي أخر، وعند تمام النضج تخرج وتترك جانباً تبرد قليلاً، ثم تقدم بألف صحه وهنا.
الوسوم
تتميز الفطيرة التركية ، بطعمها الشهي واللذيذ الذي يعشقه الملايين ويحبها الكبار والصغار، وهي من الوصفات التي اشتهر بها المطبخ التركي، وتتميز أيضاً بأنها عجينة فريدة وحشواتها مختلفة، وهي تعتبر من الأكلات سرعية التحضير التي يمكن حشوهها بطرق عديدة، وهناك مكانة مهمة للمعجنات علي السفرة العربية، وهي نوع مميز للغاية من الفطائر، وهي من إحدى الوصفات الشهيرة التي يتميز بها المطبخ التركي، وهي من المعجنات التي تتميز بقوامها الهش والخفيف، وكل مكوناتة بسيطة وغير مكلفة، وتوجد في جميع المنازل تقريباً، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل الفطيرة التركية في المنزل.مكونات عمل الفطيرة التركية
تتكون هذه الفطيرة اللذيذة من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها من هنا وهي كالاتي:-
- كوب من الحليب الدافئ.
- معلقة كبيرة من الخميرة الجافة.
- نصف معلقة كبيرة من السكر.
- 2 معلقة كبيرة من الزبادي.
- بياض بيضة.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- نصف معلقة صغيرة من الملح.
- 3 أكواب ونصف من الدقيق.
الصلصة:-
- معلقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- مقدار معلقة صغيرة من معجون الفلفل الأحمر.
- نصف معلقة صغيرة من الكاتشب.
- رشة من الزعتر + رشة من الزنجبيل.
- نصف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.
الحشو:-
- قطع صغيرة من صدورالدجاج.
- ربع كوب من الذرة الصفراء.
- مقدار ربع كوب من الزيتون المخلي.
- نصف كوب من الجبنة الموتزريلا.
للدهن الوجه:-
- 2 معلقة كبيرة من الحليب السائل.
- رشة من الجبنة الموتزريلا.
- ربع معلقة صغيرة من السمسم.
- رشة من حبة البركة.
سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير الفطيرة التركية في المنزل بخطوات سهلة وهي كما يلي:-
- أولاً في طبق عميق، نضع الحليب الدافئ والخميرة والسكر، واللبن الزبادي وبياض البيض والزيت النباتي والملح، ونقلب جيداً ثم نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج.
- نعجن باليد لمدة 10دقائق حتي نحصل على عجينة طرية وناعمة، توضع في طبق مدهون بقليل من الزيت، وتغطي وتترك لتتخمر في مكان دافئ لمدّة ساعة.
- لعمل الصلصة في طبق أخر، نضع الصلصة ومعجون الفلفل الأحمر، والكاتشب والزعتر والزنجبيل والفلفل الاسود، ونقلب جيداً.
- لعمل الحشو في طبق، نقوم بضع قطع الدجاج والذرة، والزيتون والموتزريلا ونقلب جيداً وتترك جانباً لحين الاستخدام.
- بعد ذلك تقسم العجينة إلي جزئين، نفرد أول جزء من العجينة دائرة، علي سطح مرشوش بقليل من الدقيق، ثم يوضع في صينية مدهونة بالزيت، ومرشوشة بقليل من السميد.
- ثم نقوم بعمل ثقوب بواسطة الشوكة لتجنب إنتفاخ العجينة أثناء الخبز، ثم نضع الصلصة ونفردها ثم نضع الحشوة في المنتصف، ونفردها بالتساوي، ثم نفرد باقي العجينة ونضعها فوق الحشوة، ندخل الأطراف إلي الداخل بواسطة معلقة.
- يدهن الوجه بالحليب ويرش القليل من الموتزريلا والسمسم وحبة البركة، تغطي وتترك لترتاح في مكان دافئ لمدّة 10 دقائق قبل الخبز.
- ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً علي درجة حراره 200 مئوية، لمدة 25 دقيقة مع المراقبة من حين إلي أخر، وعند تمام النضج تخرج وتترك جانباً تبرد قليلاً، ثم تقدم بألف صحه وهنا.