فطيرة تركية بحشوة جديدة وعجينة قطنية تصلح لجميع أنواع المعجنات

تتميز الفطيرة التركية ، بطعمها الشهي واللذيذ الذي يعشقه الملايين ويحبها الكبار والصغار، وهي من الوصفات التي اشتهر بها المطبخ التركي، وتتميز أيضاً بأنها عجينة فريدة وحشواتها مختلفة، وهي تعتبر من الأكلات سرعية التحضير التي يمكن حشوهها بطرق عديدة، وهناك مكانة مهمة للمعجنات علي السفرة العربية، وهي نوع مميز للغاية من الفطائر، وهي من إحدى الوصفات الشهيرة التي يتميز بها المطبخ التركي، وهي من المعجنات التي تتميز بقوامها الهش والخفيف، وكل مكوناتة بسيطة وغير مكلفة، وتوجد في جميع المنازل تقريباً، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل الفطيرة التركية في المنزل.

تتكون هذه الفطيرة اللذيذة من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها من هنا وهي كالاتي:-

كوب من الحليب الدافئ.

معلقة كبيرة من الخميرة الجافة.

نصف معلقة كبيرة من السكر.

2 معلقة كبيرة من الزبادي.

بياض بيضة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

3 أكواب ونصف من الدقيق.

الصلصة:-

معلقة كبيرة من صلصة الطماطم.

مقدار معلقة صغيرة من معجون الفلفل الأحمر.

نصف معلقة صغيرة من الكاتشب.

رشة من الزعتر + رشة من الزنجبيل.

نصف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

الحشو:-

قطع صغيرة من صدورالدجاج.

ربع كوب من الذرة الصفراء.

مقدار ربع كوب من الزيتون المخلي.

نصف كوب من الجبنة الموتزريلا.

للدهن الوجه:-

2 معلقة كبيرة من الحليب السائل.

رشة من الجبنة الموتزريلا.

ربع معلقة صغيرة من السمسم.

رشة من حبة البركة.

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير الفطيرة التركية في المنزل بخطوات سهلة وهي كما يلي:-