الكنافة على الفحم في البيت بحرفية كبرى المحلات المختصة بمكونات بسيطة

تعتبر الكنافة على الفحم من أكثر أنواع الحلوى التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص بالتحديد في شهر رمضان الكريم وليس فقط في رمضان بل تخطر على بالنا من وقت لآخر طول السنة، فتتسم الكنافة على الفحم بالمذاق الجيد بالإضافة لسهولة التحضير وهناك من يرغب في تحضيرها على الفحم وتتبعوا معنا في المقال الآتي الخطوات المتبعة في تحضير الكنافة على الفحم.

تحضير الكنافة على الفحم

يتم تحضير الكنافة على الفحم بمقادير بسيطة وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية تلك المقادير.

نصف كيلو من الكنافة. نصف كأس من الزبد. نصف كيلو من الجبن الكعاوي المنقوع في المياه. ربع كأس من الفستق الحلبي المطحون. كأس من الجبن الموتزاريلا المبشورة. كأس ونصف من القطر أو الشربات. نصف ملعقة من لون الطعام البرتقالي.

مقادير الكنافة على الفحمكيفية تحضير الكنافة على الفحم

يتم تحضير الكنافة على الفحم بخطوات بسيطة وسهلة وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات.

يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه الزبد ولون الطعام ويتم التقليب جيدًا. بعد ذلك يتم فرك الكنافة لحين أن تصبح ناعمة ثم يتم إضافة خليط الزبد إليها مع التقليب جيدًا. يتم الحصول على صينية مدهونة ويتم دهنها بخليط الزبدة ولون الطعام أولًا ثم يتم إضافة نصف كمية الكنافة ثم إضافة الجبنة العكاوي وباقي الكنافة. يتم تحريك الصينية على الفحم الساخن أو على البوتاجاز من الأعلى بصورة دائرية لحين أن يتغير لونها وتصبح باللون الذهبي. يتم نقل الكنافة إلى صينية أخرى مدهونة بالزبد ولون الطعام ثم التحريك في حركة دائرية على الفحم لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي أيضًا. بعد ذلك يتم وضع القطر فوقها على الفور ثم يتم تزينها بالاعتماد على الفستق ثم يتم تقديمها وهي ساخنة وبالهناء عليكم جميعًا.

طريقة تحضير الكنافة على الفحم