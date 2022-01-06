حلى سهل وسريع بمكونات بسيطة وبطعم روعة لم تجربوه من قبل فاخر جدا

حلى سهل وسريع ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المحلات، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي والمميز، بالإضافة إلى فائدته الصحية، كما يقدم في المناسبات وللضيوف أيضاً، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره أيضاً، بالإضافة إلى أن مكوناته بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنه من الحلويات المميزة والرائعة والفاخرة التي تقدم في المناسبات، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة حلى السميد البارد بالقشطة وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلى سهل وسريع بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.

مكونات حلى سهل وسريع

يتكون حلى سهل وسريع من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير الطبقة الأولى

نصف لتر حليب.

نصف كوب دقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض أو السكر.

مقادير الطبقة الثانية

كوب حليب.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

30 جم شوكولاتة.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

للتزيين

شوكولاتة مذابة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلى سهل وسريع بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

تحضير الطبقة الأولى

نحضر حلة، ثم نضيف إليه الحليب والدقيق والفانيليا، ثم نقلب جيدا على البارد حتى تمتزج المكونات جيدا.

ثم نضع الحلة على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يثقل القوام.

ثم نرفع الحلة من على النار، ونضيف إلى الخليط العسل ونقلبهم جيدا.

بعد ذلك نوزع الخليط في 4 أطباق تقديم، ثم نتركه يبرد.

تحضير الطبقة الثانية