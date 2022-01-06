القرص الفلاحى بتاعت ستى... عمل القرص الطرية الفلاحى هشة جدا ومحشية بالعجوة وسادة فلاحى فلاحى

عمل القرص الطرية الفلاحى، القرص الطرية هي من المخبوزات الفلاحي اللذيذة، فهناك أنواع منها، فيوجد قرص طرية بالزيت، وقرص طرية أخرى بالزبدة، وأحيانًا يتم حشوها بالملبن أو بالعجوة، وأحيانًا بالجبنة، ولكن هناك نوع آخر بدون حشو لها طعم ومذاق جيد، وخفيفة لأنها تحتوي على اللبن والزيت والدقيق فقط.

عمل القرص الطرية الفلاحى

تفضل كثير من السيدات اضافة الزيت إلى مكونات القرص وذلك لأنها يجعل العجينة طرية وتتمثل المكونات كالتالي

كيلو دقيق.

نصف كوب من السمن.

نصف كوب زيت.

كيس بيكنج باودر.

2 ملعقة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الملح.

لبن رايب.

2 ملعقة كبيرة من الشمر.

2 ملعقة كبيرة من اليانسون.

يخلط الدقيق مع البيكنج بودر مع الشمر ورشة الملح مع اليانسون في وعاء للعجن.

يتم إحضار بولة ويتم خلط الزيت مع السكر والسمن والزيت.

إضافة الخميرة واللبن الرايب.

نترك الخليط قليلًا.

بعد ذلك نضيف الدقيق إلى خليط السمن والزيت.

يخفق الخليط كله جيدًا حتى نحصل على عجينة متماسكة يسهل تشكيلها.

يتم ترك العجينة حتى تخمر لمدة ساعتين.

تقطع العجينة إلى قطع.

كل قطعة يتم فردها على حجم الفرصة.

يدهن الوجه باللبن الرايب ويرش عليها الشمر وتترك مرة أخرى لتستريح.

إدخال القرص إلى الفرن الساخن.

مقادير عمل القرص الطريةطريقة تحضير القرص الطرية

عمل القرص الطرية بالعجوة

يفضل البعض تناول القرص بالعجوة وتحضر بمكونات اقتصادية كالتالي

نصف كوب دقيق.

نصف كوب سمن.

ربع كوب زيت.

ملعقة كبيرة من القشطة.

كوب لبن دافئ.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

شمر ويانسون

تمر معجون.

مكونات عمل القرص الطرية بالعجوة

يوضع الزيت مع السمن على النار ويوضع على الدقيق.

نقلب العجين حتى يتم خلط الدقيق مع الزيت والسمنة.

نضيف الشمر واليانسون على الخلطة.

تخلط الخميرة مع السكر واللبن الدافئ، ويضاف للعجينة حتى نحصل على عجينة متماسكة يسهل تقطيعها وتشكيلها.

يغطى العجين ويترك حتى يخمر.

يتم تقطيع العجينة وتحشى قلب العجينة بالعجوة.

تفرد يدويًا وتترك مرة ثانية لمدة نصف ساعة.

نضعها في الفرن على درجة حرارة عالية لتنضج.

طريقة عمل القرص الطرية بالعجوة