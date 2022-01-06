خلطة لتطويل الشعر في 3 ايام لشعر اقوي انعم أطول سنتيمترات

خلطة لتطويل الشعر في 3 ايام مع ظهور الكثير من المشاكل للشعر من تلف وتقسصف وتساقط وقشرة أصبح الشعر ضعيف ولا يستطيع النمو ومن هنا تعاتي بعض السيدات والفتيات من عدم إطالة الشعر نهائيا وكما ذكرنا يرجع ذلك لضعف الشعر وعد تغذيته بالشكل الكافي، لذلك اليوم نقدم لكل زوارنا الكرام مجموعة من الخلطات الطبيعية التي تعمل سريعا على تغذية الشعر ثم تطويل الشعر وتكثيفه.

خلطة لتطويل الشعر في اسبوع مجربة

أكثر خلطة لتطويل الشعر في اسبوع مجربة هي وصفة زيت النخاع وجوز الهند فلكل واحد من تلك الزيوت فوائد عديدة للشعر، جوز الهند يمنحك شعر ناعم وتغذية مثالية كما يعالج التقصف، بينما يلعب زيت الخروع دورا هاما في تطويل الشعر 50 سم في اسبوع، من خلال خلط ملعقة من زيت الخروع مع ملعقة من زيت النخاع ثم يوزع خليط الزيوت على الشعر مع التدليك، ويترك حتي مرور اربع ساعات ويفضل أن يطبق ليلاً وفي الصباح يشطف الشعر بالماء الفاتر، تلك الخلطة ينبغي تكرارها مرتين من كل أسبوع لنتيجة مبهرة.

خلطة لتطويل الشعر وتنعيمه مع زيت النخاع مع زيت الخروع

أقوي خلطة لتطويل الشعر هي وصفة النخاع مع الخروع، للحصول على تطويل الشعر وتنعيمه في وقت قصير، من خلال خلط كميات متساوية من الخروع والنخاع ثم توزيعها على الشعر وبعد مرور ساعة يشطف الشعر بالماء الفاتر، ينبغي تكرار الوصفة مرة من كل أسبوع.

وصفة لتطويل الشعر في يومين

من الوصفات المذهلة في تطويل الشعر هي وصفة البيض التي اثبت قدرتها في تكثيف الشعر ومليء الفراغات من ثم تغذية الشعر، عن طريق خفق بيضة على الشعر وتوزع عليها ويغطي لمدة ساعة ثم يشطف بعدها بالماء البارد والشامبو المعتاد، تكرر الوصفة مرة كل أسبوع للوصول للنتيجة المرجوة.

خلطة جوز الهند والزيتون لتطويل الشعر

من الوصفات الفعالة في تطويل الشعر هي وصفة جوز الهند والزيتون، التي تمنحك شعر قوي طويل في ظرف أيام، عليكي توزيع على شعر كميات متساوية من زيت الزيتون وجوز الهند وبعد مرور ساعتين يشطف الشعر بالماء الفاتر.