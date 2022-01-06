طريقة عمل دجاج كنتاكي المقلي بالخلطة السرية المقرمشة الذهبية اللون

طريقة عمل دجاج كنتاكي المقلي، طريقة عمل دجاج كنتاكي من أكثر ما يتم البحث عنها من قبل الأمهات، حيث أن الكثير من الأشخاص يقبلون على تناوله في المحلات المتخصصة في الأكلات السريعة بأسعار غالية الثمن، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة عمل الكنتاكي في المنزل لتوفر كثيرا من المال للحفاظ على سلامة أسرتها من تناول المأكولات خارج المنزل.

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نقدم لكم أفضل وأسهل طريقة لعمل الدجاج كنتاكي في المنزل حيث الطعم اللذيذ والمذاق الطيب.

المكونات

دجاجة كبيرة وتقطع ثماني أجزاء.

كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة البودر.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

عدد 2 من البيض.

2 ملعقة كبيرة من الصلصة الحارة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

عصير ليمونة متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

إليكم طريقة عمل الدجاج في المنزل بخطوات بسيطة وليست مستهلكة للوقت ومكوناتها بسيطة ومتوفرة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من: