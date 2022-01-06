كريم الشبه والنشا الترند العالمي لتفتيح البشرة وشد الجلد وتنقيته في هذه الوصفة

كريم الشبه والنشا لتفتيح وشد البشرة، كريم الشبة والنشا يعتبر من أفضل الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة الفوري، حيث أن البشرة البيضاء تكون حلم كل فتاة والكثير منهم يلجئون إلى المستحضرات التي توجد في الأسواق التي من الممكن أن تلحق ضررا بالغا في البشرة مع طول الاستخدام بالرغم من أن أسعارها غالية الثمن، إلا أن البعض الآخر يفضل استخدام الوصفات الطبيعية حيث أنه مفيد للبشرة ولا يسبب ضرر للبشرة حتى مع الاستخدام المستمر واليوم في هذا المقال سوف نتعرف على مكونات وطريقة الاستخدام للكريم السحري لهذه الوصفة.

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نعرض لكم الآن مكونات طبيعية متوفرة في كل مكان وسهلة الاستخدام لعمل هذه الوصفة الرائعة، ومكوناتها كالآتي:

ملعقة واحدة كبيرة من الشبه المطحونة.

قدر مناسب من الفازلين الأبيض الطبي.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

والآن إليكم طريقة عمل الوصفة بالخطوات المضبوطة وهي تعمل على تفتيح البشرة وازالة الحبوب والبثور، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من: