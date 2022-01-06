إلتزمت بكوب واحد سحري فخسرت ١٨ كيلو من وزنها.. تخسيس البطن وإزالة الكرش بخليط عجيب وصحي

تخسيس البطن وإزالة الكرش بخليط عجيب وصحي، أصبحت زيادة الوزن والكرش من الأمور التي من الصعب التخلص منها ونظرا إلى أننا في فصل الشتاء فأن الرجيم يكون أصعب ما يكون وعدم القدرة أيضا على عمل الرياضة لذلك يلجأ الكثير إلى استخدام الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من الدهون واستطعنا أن نأتي لكم بوصفة سحرية تعمل على تدمير وتفتيت الدهون سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

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يتم عمل هذه الوصفة بطريقة سهلة جدا ونستطيع خلال أسبوع واحد الحصول على بطن مسطح ولعمل هذه الوصفة تحتاج إلى مكونات بسيطة جدا وتكون موجودة في كل منزل وهذه المكونات هي:-

كما أنه من ضمن مكونات هذه الوصفة مي حبة باذنجان متوسطة الحجم.

نصف ليمونة.

وحوالي ملعقة كمون مطحون.

٣كوب ماء.

يتم تحضير الوصفة بسهولة دون أي جهد أو مجهود فهي تحضر في ثواني معدودة وتعطينا نتيجة رائعة سوف نتعرف على خطوات تحضيرها طبقا للمكونات التالية:-