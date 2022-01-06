إلتزمت بكوب واحد سحري فخسرت ١٨ كيلو من وزنها.. تخسيس البطن وإزالة الكرش بخليط عجيب وصحي

تخسيس البطن وإزالة الكرش بخليط عجيب وصحي، أصبحت زيادة الوزن والكرش من الأمور التي من الصعب التخلص منها ونظرا إلى أننا في فصل الشتاء فأن الرجيم يكون أصعب ما يكون وعدم القدرة أيضا على عمل الرياضة لذلك يلجأ الكثير إلى استخدام الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من الدهون واستطعنا أن نأتي لكم بوصفة سحرية تعمل على تدمير وتفتيت الدهون سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.
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مكونات عمل الوصفة السحرية للتخسيس
يتم عمل هذه الوصفة بطريقة سهلة جدا ونستطيع خلال أسبوع واحد الحصول على بطن مسطح ولعمل هذه الوصفة تحتاج إلى مكونات بسيطة جدا وتكون موجودة في كل منزل وهذه المكونات هي:-
- كما أنه من ضمن مكونات هذه الوصفة مي حبة باذنجان متوسطة الحجم.
- نصف ليمونة.
- وحوالي ملعقة كمون مطحون.
- ٣كوب ماء.
طريقة تحضير وصفة التخسيس
يتم تحضير الوصفة بسهولة دون أي جهد أو مجهود فهي تحضر في ثواني معدودة وتعطينا نتيجة رائعة سوف نتعرف على خطوات تحضيرها طبقا للمكونات التالية:-
- حيث أنه نحضر حبة الباذنجان ونقوم بغسلها وتقطيعها إلى مكعبات.
- كما أنه لا بد أن نضع مكعبات الباذنجان في أبريق ونضع عليها الماء.
- نقوم بعصر نصف ليمون عليه ونضع عليهم ملعقة الكمون المطحون.
- نضع الأبريق في الثلاجة لمدة ١٢ساعة.
- نقوم بعد ذلك بالتناول منه كوب قبل كل وجبة بساعة حيث نقوم قبل وجبة الإفطار بوضع كوب من منقوع الباذنجان ونعصر عليه نصف ليمونة ونقوم بتناوله قبل الإفطار بساعة وهكذا قبل الغداء والعشاء لمدة أسبوع كامل سوف نحصل على بطن مسطح بدون ترهلات ولا دهون.
- بالإضافة لهذه الوصفة يجب التقليل من الدهون والسكريات والنشويات لكي نحصل على نتيجة ممتازة.
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تخسيس البطن وإزالة الكرش بخليط عجيب وصحي، أصبحت زيادة الوزن والكرش من الأمور التي من الصعب التخلص منها ونظرا إلى أننا في فصل الشتاء فأن الرجيم يكون أصعب ما يكون وعدم القدرة أيضا على عمل الرياضة لذلك يلجأ الكثير إلى استخدام الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من الدهون واستطعنا أن نأتي لكم بوصفة سحرية تعمل على تدمير وتفتيت الدهون سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.
تتبيلة الدجاج المشوي.. من أسرار الشيف في أشهر مطاعم الحاتي والمشويات بطريقة سهلة وسريعة
مكونات عمل الوصفة السحرية للتخسيس
يتم عمل هذه الوصفة بطريقة سهلة جدا ونستطيع خلال أسبوع واحد الحصول على بطن مسطح ولعمل هذه الوصفة تحتاج إلى مكونات بسيطة جدا وتكون موجودة في كل منزل وهذه المكونات هي:-
- كما أنه من ضمن مكونات هذه الوصفة مي حبة باذنجان متوسطة الحجم.
- نصف ليمونة.
- وحوالي ملعقة كمون مطحون.
- ٣كوب ماء.
طريقة تحضير وصفة التخسيس
يتم تحضير الوصفة بسهولة دون أي جهد أو مجهود فهي تحضر في ثواني معدودة وتعطينا نتيجة رائعة سوف نتعرف على خطوات تحضيرها طبقا للمكونات التالية:-
- حيث أنه نحضر حبة الباذنجان ونقوم بغسلها وتقطيعها إلى مكعبات.
- كما أنه لا بد أن نضع مكعبات الباذنجان في أبريق ونضع عليها الماء.
- نقوم بعصر نصف ليمون عليه ونضع عليهم ملعقة الكمون المطحون.
- نضع الأبريق في الثلاجة لمدة ١٢ساعة.
- نقوم بعد ذلك بالتناول منه كوب قبل كل وجبة بساعة حيث نقوم قبل وجبة الإفطار بوضع كوب من منقوع الباذنجان ونعصر عليه نصف ليمونة ونقوم بتناوله قبل الإفطار بساعة وهكذا قبل الغداء والعشاء لمدة أسبوع كامل سوف نحصل على بطن مسطح بدون ترهلات ولا دهون.
- بالإضافة لهذه الوصفة يجب التقليل من الدهون والسكريات والنشويات لكي نحصل على نتيجة ممتازة.