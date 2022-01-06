مخاطر لم يخبركِ بها أحد.. لهذه الأسباب الصادمة عليكي خلع المجوهرات قبل النوم

معظم الفتيات والسيدات يرتدين المجوهرات بأنواعها، لأنها تعتبر من الأكسسورات التى تزين الفتاة، كما أن الجميع منهن يرتدن الحلق بالأذن وحتى الأطفال منذ الولادة، فالذهب يعد من الأساسيات التى تلبسها كل فتاة، كما أن هناك من لا يخلعن المجوهرات قبل النوم، وهذا يمثل خطر على صحتهن، لأن بقائها سيؤدى إلى مخاطر سلبية قد تضر البعض منهن، لذا سنوضح هذه المخاطر خلال السطور التالية.

مخاطرعدم خلع المجوهرات قبل النوم

هناك بعض الفتيات يمتلكن مجوهرات فريدة وقريبة إلى قلبهن، لا تقوم بخلعها تماماً سواء أثناء الخروج أو الخلود إلى الفراش للنوم، كما هناك من يرتدين المجوهرات فى المناسبات وعند العودة ينامن بها دون خلعها، كما هناك من يلبسن الخواتم والأساور بأيديهن بشكل دائم وهذا يسبب آثار سلبية على صحة الجلد وخاصة للجلد الحساس، فحرصنا متابعينا الكرام على التنويه خلال السطور التالية على هذه المخاطر حفاظاً على صحتكن.

1. نزع الخاتم فى الصباح صعب

عند الاستيقاظ فى الصباح تجدين أصابك أكثر انتقاماً نتيجة تجمع السوائل فى الأصابع، وخاصة فى منطقة تواجد الخاتم لأنه يكون ضاغط على منطقة الجلد، ويصبح خلعه صعب وتحتاجين إلى صابون أو أى مادة سائلة تساعدك على الخلع.

2. الإصابة بالحساسية

هناك بعض أنواع المجوهرات تحتوى على النيكل فى صناعتها، ويؤثر على الجلد بالحك مما يسبب الحساسية وانتشار الالتهابات.

3. رخاء شحمة الأذن

ارتداء الحلق الثقيل لفترة كبيرة بدون خلعه قبل النوم قد يؤدى إلى ارتخاء شحمة الأذن، فلابد من اعطائها راحة وتهوية لعدم التعرض إلى الحك أو الرخاء، كما أن عند الاستحمام يدخل الماء بين الأذن والحلق مما يسبب فى تكوين البكتيريا الضارة التى تضر الجلد.

4. تراكم البكتيريا

عدم خلع المجوهرات وتنظيفها وكذلك تنظيف مكانها قد يسبب فى الإصابة بالبكتيريا وتكوين الفيروسات الضارة، كما أن هناك بعض الخواتم التى تلتصق بالجلد مباشرة تسبب نمو بكتيريا سلبية تؤذى الجلد.

5. تقليل لمعان المجوهرات

عند النوم بالمجوهرات كثرة التقليب يسبب خدش المجوهرات وإطفاء بريقها اللامع، ولكن عند خلعها وعدم ارتدائها سوى فى المناسبات، بذلك تحافظين على لمعانها المميز.