طرق ووصفات سريعة لعمل الأرز البسمتي الصحي الخفيف والاضافات والنكهات العديدة حسب ذوقك

طريقة عمل الأرز البسمتي الصحي، من الجدير بالذكر أن الرز البسمتي من اخر أنواع الرز في الوقت الحالي حيث يتم استخدامه مع العديد من الوجبات الرئيسية والتي لا يتم الاستغناء عنه بشكل تام كما يجب الإشارة أن هناك العديد من ربات البيوت التي تبحث بصورة كبيرة للغاية في الوقت الحالي عن طريقة عمل الرز البسمتي بكل سهولة في المنزل حيث ظهر الكثير من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها بكل تأكيد تحضير الرز بطريقة لذيذة للغاية وفي الفترة الأخيرة ظهر الرز البسمتي الذي كان يتم تحضيرها في المطبخ الهندي والخليجي أيضا ويجب أن نقول إن هذا الأرز له مذاق متميز للغاية لذلك يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة تحضيره في المنزل تابعوا معانا المكونات وطريقة التحضير بكل سهولة في المنزل.

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أولا يجب أن يتم غسل الرز بشكل جيد بعد ان وضعه في إناء عميق ثم يتم إضافة قطرات من الزيت فيه ويتم وضع مكعب من مرقة الدجاج وبعض البهارات مثل الملح والقرفة والكركم.

ثم يتم تقليب جميع المكونات بشكل جيد مع بعضها ويتم تركها لمدة دقيقتين ثم يتم إضافة كأس كبير من الماء إلى الوعاء ويترك ترك الوعاء على نار هادئة حتى يستوي الرز ويأخذ اللون الأصفر الباهت .

ثم يتم تغطية هذا الوعاء ويترك حتى ينضج تماما ويصبح جاهز للتقديم.

أولا يجب أن يتم تسخين الزيت أولا ثم يتم إصابة بصلة واحدة بعد فرمها جيد ثم يتم تقليب البصل بشكل جيد حتى يتغير لونها ثم نقوم بعد ذلك بإضافة السوسيس ثم يتم تقطيعه إلى شرائح صغيرة وبعد أن يتم إصابة الفلفل حسب الرغبة ثم بإضافة القليل من البهارات المطلوبة مثل الملح والفلفل والقرفة حسب الرغبة.