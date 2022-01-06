طريقة عمل الفته السوري في المنزل بالتفصيل.. عروس الولائم أول ما ينفد في أي عزومة

طريقة عمل الفته السوري في المنزل بالتفصيل، يجب الإشارة في البداية أن هناك العديد من ربات البيوت الذي يبحثون عن طريقة عمل الكفتة السوري في المنزل بكل أسرارها المختلفة، حيث تعتبر الفتة من أشهر الوصفات المصرية والمعروفة بشكل كبير للغاية ولكن هناك العديد من ربات البيوت التي تبحث عن الطرق الجديدة حتى يمكنها التغيير واستخدام العديد من الوصفات المختلفة وطرق التحضير الغير تقليدية تماما أيضا لهذه الوجبة، لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال طريقة عمل القوة السوري حيث تعتبر من الأطباق المفضلة لدي الكثير من الأشخاص التي يتم الحصول عليها دائما من المطاعم، ولكن في هذا المقال سوف نعرض عليكم طريقة التحضير في المنزل.

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يجب الإشارة أنه يمكنكم تحضير الكفتة السوري بكل سهولة في المنزل باستخدام مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة للغاية كما يمكنكم تحضيرها بخطوات سريعة حيث يتواجد العديد من الأشخاص الي يعتمدون على تناول هذه الوجبة من المطاعم لذلك بسبب عدم التأكد من ضمان صلاحيتها من الأفضل بكل تأكيد تناولها في المنزل والمكونات المطلوبة لعمل الفتة السوري كما يلي :

كوب من الزبادي .

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة من ملح طعام.

ملعقة من الفلفل الأسود .

ملعقة من البايريكا.

دجاجة مخلية مقطعة.