دايبة ومرملة.. أسهل طريقة لعمل البسبوسة السورية في البيت زي الجاهزة

طريقة عمل البسبوسة السورية، البسبوسة من الحلى الشهية التي تشتهر بها عدة بلاد عربية خاصة فى مصر وسوريا، والتي تقدم فى كثير من المناسبات والعزومات والليالي الرمضانية، وسوف نقدم فى الآتي طريقة عمل البسبوسة بالطريقة السورية والتي تتنوع طرق عملها تارة بإضافة المكسرات أو جوز الهند وتارة أخرى بحشوة القشطة المميزة، فتعرفي على طريقة إعداد البسبوسة الشامية خطوة بخطوة وقدميها ساخنة على سفرتك.

طريقة إعداد البسبوسة السورية

المقادير:

– 1 كوب طحين القمح.

– 1 كوب سميد ناعم.

– 1 كوب سكر.

– 1 كوب حليب.

– 1 كوب جوز هند.

– كوب إلا ربع زيت نباتى.

– 3 بيضات.

– 1 ملعقة صغيرة فانيليا.

– 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

– رشة ملح.

مقادير الشربات:

– 2 كوب سكر.

– 1 كوب ماء.

– 2 ملعقة عصير الليمون.

أولا نقوم بتحضير الشربات عن طريق وضع قدر على النار نضف إليه مقدار السكر والماء وعصير الليمون ونترك المكونات حوالى 5 دقائق ثم نطفئ النار ونترك الشربات جانبا حتى يبرد.

نحضر وعاء نضع به البيض والزيت النباتي والسكر والحليب والفانيليا ثم نقوم بخفق الخليط بالمضرب الكهربائى لمدة حوالى 3 دقائق حتى تتجانس المكونات.

فى وعاء أخر نضع السميد والطحين وجوز الهند ورشة الملح والبيكنج بودر ونقلب المكونات جميعها بواسطة ملعقة أو باليد ثم نضف عليه الخليط السابق.

نخفق المكونات جميعها بالمضرب الكهربائى لمدة 3 دقائق.

نحضر صينية الفرن وتكون مبطنة بقليل من السمن أو الزيت ثم نضف الخليط إليها.

ندخل الصينية الفرن على درجة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة حوالى 45 دقيقة حتى تنضج، ونلاحظ انفصال الجوانب عن الصينية واكتسابها للون الذهبي الجميل.

نوزع الشربات على وجه البسبوسة بالكامل، وتغطى جيداً وتترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة ، ثم نبدأ في تقطيعها.

للتزيين نوزع جوز الهند بشكل متساوي على وجه البسبوسة، أو مكن وضع قطع متساوية من القشطة البيضاء.

أن تكون مكونات البسبوسة بدرجة حرارة المطبخ.

لا يتم عجن البسبوسة كثيراً حتى تصبح طرية وناعمة ومرملة.

يراعى تقليب السمن أو الزبدة جيداً مع دقيق السميد حتى تتغلف جيداً وتصبح دايبة ومرملة.

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