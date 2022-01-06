طول عمرنا بنلف ورق العنب غلط.. هتلفيه بالمسطرة بسرعة الصاروخ أكتر من 5 كيلو في دقائق بدون تعب

لف ورق العنب والكرنب بالمسطرة من أهم الخطوات التي تسعى لمعرفتها مختلف ربات البيوت لأن وصفة المحشي من نوعيه للخضار الورقي سواء الملفوف، أو ورق العنب تتخذ الوقت الطويل حتى يتم تجهيزها وإعدادها حيث تعتبر أداة المسطرة من بين الأدوات التي من الممكن الاستعانة بها للحصول السريع على وصفة المحشي وبمنتهى السرعة والسهولة وخلال وقت قصير ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن خطوات بسيطة جدا يكون من اليسير على ربات البيوت من خلالها أن تقمن باللف لورق العنب والكرنب بمنتهى السهولة وفي أقصر وقت تكون الوصفة جاهزة.

لف ورق العنب والكرنب بالمسطرة

لف ورق العنب والكرنب بالمسطرة من أهم الطرق البسيطة والتي تيسر خطوة اللف السريع جدا للأوراق المتاحة من ورق الكرنب أو ورق العنب، وفيما يأتي البيان لكامل بالخطوات عن كيفية قيامك بلف تلك الكمية من الأوراق مهما بلغت وبالاستعانة بالمسطرة حيث تعتبر المسطرة من الأدوات التي من الممكن من خلالها أن نقوم بلف كميات كبيرة من ورق الكرنب والعنب وبوقت وجيز، وهذا ما ييسر على ربة البيت إعداد وصفة المحشي والتي تستهلك الوقت الطويل لكي يتم تحضيرها ومن خلال تلك الطريقة أيضا نحصل على كل أصابع الملفوف بحجكم وسمك وطول واحد وهذا ما ييسر من مرحلة التسوية لوصفة محشي الملفوف.

خطوات لف ورق العنب وورق الكرنب بالمسطرة

قومي بغسل الأرز وتصفيته جيدا استعدادا لخلطه مع المقادير من البهارات والتوابل المفضلة والملح والفلفل مع قدر من الصلصة حسب الرغبة وملعقتان من أي نوع زيت نباتي مفضل مع التقليب.