تتبيلة الدجاج المشوي.. من أسرار الشيف في أشهر مطاعم الحاتي والمشويات بطريقة سهلة وسريعة

طريقة تتبيلة الدجاج المشوي، الفراخ المشوية من الوجبات المشهورة والتي يحبها الكثير كبارا وصغارا وتبدأ بالرائحة قبل الطعم، فهي تتميز بطعمها الشهي واللذيذ، وتحتوي الفراخ على العديد من الفوائد الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، فالفراخ المشوية تحتوي على البروتين بنسبة عالية، وتبحث سيدات المنزل عن طرق تتبيل الفراخ المشوية مثل المطاعم، فنقدم لكِ سيدتي خطوة بخطوة طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية.
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تتبيلة الفروج المشوي
تقدم الفراخ المشوية في الأطباق الرئيسية فتقدم في وجبة الغذاء، كما أنها تقدم مع الخبز أو مع الأرز وسلطة الطحينة والسلطة الخضراء، ويوجد الكثير من التتبيلات لتتبيل الفراخ المشوية مثل المطاعم، فنقدم لكِ سيدتي طريقة إعداد الفراخ المشوية مثل المطاعم.
مكونات تتبيلة الفراخ المشوية
- 1 فرخة وزنها 2 كيلو.
- ومن ضمن المكونات أيضا هو 1 كوب ماء بصل.
- ¼ كوب زيت.
- 4 معالق صغيرة زعتر.
- 2 ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
- 2 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.
- 2 ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- 2 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة سكر.
- 1 ملعقة صغيرة كركم.
- 4 معالق صغيرة كاتشب.
- 1 ملعقة صغيرة بابيريكا.
- 1 ملعقة صغيرة شطة.
- 1 ملعقة صغيرة كبابة صيني.
طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية
- في البداية تحتاجين أن تحضري وعاء عميق وضعي بداخله الفراخ وقومي بعمل فتحات صغيرة بالشوكة في الفرخة حتى تمتص التتبيلة.
- احضري وعاء آخر وقومي بخلط جميع المكونات الجافة، ثم قومي بإضافة كلًا من ماء البصل وعصير الليمون والزيت، وقلبي مرة أخرى جيدًا حتى تتجانسا جميع المكونات.
- قومي بإضافة الخليط إلى الوعاء الموجود به الفرخة وقومي بتتبيل الفراخ جيدًا.
- ضعي الوعاء في الثلاجة ليلة كاملة، مع التقليب الفرخة كل 4 ساعات على جميع الجوانب.
- اشعلي الشواية وقومي بوضع الفرخة على نار هادئة حتى تكتسب لون الشوي.
- قدميها مع السلطات وبالهنا والشفا.
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طريقة تتبيلة الدجاج المشوي، الفراخ المشوية من الوجبات المشهورة والتي يحبها الكثير كبارا وصغارا وتبدأ بالرائحة قبل الطعم، فهي تتميز بطعمها الشهي واللذيذ، وتحتوي الفراخ على العديد من الفوائد الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، فالفراخ المشوية تحتوي على البروتين بنسبة عالية، وتبحث سيدات المنزل عن طرق تتبيل الفراخ المشوية مثل المطاعم، فنقدم لكِ سيدتي خطوة بخطوة طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية.
مشروب الحماية من الزهايمر والمساعدة على التركيز
تتبيلة الفروج المشوي
تقدم الفراخ المشوية في الأطباق الرئيسية فتقدم في وجبة الغذاء، كما أنها تقدم مع الخبز أو مع الأرز وسلطة الطحينة والسلطة الخضراء، ويوجد الكثير من التتبيلات لتتبيل الفراخ المشوية مثل المطاعم، فنقدم لكِ سيدتي طريقة إعداد الفراخ المشوية مثل المطاعم.
مكونات تتبيلة الفراخ المشوية
- 1 فرخة وزنها 2 كيلو.
- ومن ضمن المكونات أيضا هو 1 كوب ماء بصل.
- ¼ كوب زيت.
- 4 معالق صغيرة زعتر.
- 2 ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
- 2 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.
- 2 ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- 2 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة سكر.
- 1 ملعقة صغيرة كركم.
- 4 معالق صغيرة كاتشب.
- 1 ملعقة صغيرة بابيريكا.
- 1 ملعقة صغيرة شطة.
- 1 ملعقة صغيرة كبابة صيني.
طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية
- في البداية تحتاجين أن تحضري وعاء عميق وضعي بداخله الفراخ وقومي بعمل فتحات صغيرة بالشوكة في الفرخة حتى تمتص التتبيلة.
- احضري وعاء آخر وقومي بخلط جميع المكونات الجافة، ثم قومي بإضافة كلًا من ماء البصل وعصير الليمون والزيت، وقلبي مرة أخرى جيدًا حتى تتجانسا جميع المكونات.
- قومي بإضافة الخليط إلى الوعاء الموجود به الفرخة وقومي بتتبيل الفراخ جيدًا.
- ضعي الوعاء في الثلاجة ليلة كاملة، مع التقليب الفرخة كل 4 ساعات على جميع الجوانب.
- اشعلي الشواية وقومي بوضع الفرخة على نار هادئة حتى تكتسب لون الشوي.
- قدميها مع السلطات وبالهنا والشفا.